Ansage zum Restart: »Wir wollen ganz klar das Spiel gewinnen«

Spitzenspiel nach der Winterpause: Der TSV Großbardorf (hier in blau/weiß) empfängt den Bayernliga-Absteiger aus Abtswind zum Rückspiel. – Foto: Hans Will

Mit dem Duell zwischen Tabellenführer TSV Großbardorf und Verfolger TSV Abtswind startet die Landesliga Nordwest direkt mit einem echten Kracher in die Restrückrunde. Erster gegen Dritter, 49 gegen 42 Punkte – die Ausgangslage ist klar, die Ambitionen ebenfalls.

Der Tabellenführer geht mit einer beeindruckenden Bilanz in die Partie. Zehn Heimspiele, zehn Siege – Großbardorf ist auf eigenem Platz bislang ungeschlagen. Der Chefanweiser macht daher keinen Hehl aus den Zielsetzungen: „Wir spielen zu Hause, wir sind zu Hause ungeschlagen. Wir haben jetzt zehn Spiele zu Hause gewonnen. Wir sind Tabellenerster. Also wäre es vermessen, egal wie die Vorbereitung lief, da jetzt irgendwie zu sagen, wir gucken mal, was rauskommt. Wir wollen ganz klar das Spiel gewinnen.“

Das Hinspiel im September war ein intensives Kräftemessen auf Augenhöhe. Vor 330 Zuschauern in Abtswind trennten sich beide Mannschaften torlos 0:0. Chancen waren vorhanden, doch am Ende neutralisierten sich zwei Topteams der Liga weitgehend. Genau dieses Szenario erwartet Großbardorfs Trainer Robin Keiner auch diesmal: „Ich glaube, dass das Ligaspiel zwischen uns auf Augenhöhe stattfinden wird. Und ich glaube, dass da Kleinigkeiten dann am Ende des Spiels auch entscheiden.“

Allerdings verlief die Wintervorbereitung aus Sicht der Grabfelder alles andere als optimal. „Die Vorbereitung war dieses Jahr, glaube ich, sehr speziell“, ordnet Keiner ein und verweist auf die massiven Schneefälle. Effektiv habe man nur zwei Wochen auf dem Platz trainieren können. „Mit den Testspiel-Ergebnissen und auch mit den Spielverläufen sind wir zum größten Teil einfach nicht zufrieden.“ Dennoch sieht der Coach darin auch eine Chance: Jetzt gelte es, „den Schalter zu finden, um dann einfach auch wieder von Vorbereitung auf Pflichtspiele umzuschalten und dann da einfach wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen.“

Personell bleibt die Lage angespannt. Mit Rinor Sadiku, Xaver Müller und Fabio Baum fehlen weiterhin Langzeitverletzte, hinzu kommen Ben Stumpf, Simon Götz und Diego Schwab. „Dann sind wir insgesamt bei sechs Spielern, die alle das Potenzial haben, Stammspieler zu sein“, erklärt der frühere Thüringer. Dennoch zeigt er sich überzeugt, dass die vorhandene Qualität ausreicht: „Wir haben da sicherlich einen eingeschränkten Kader, aber ich denke, dass die Qualität trotzdem weiterhin vorhanden ist.“

Abtswind: Mit Rückenwind ins Topspiel

Der TSV Abtswind reist als Dritter nach Großbardorf und will den Abstand von sieben Punkten verkürzen. Co-Spielertrainer Sven Wenzel blickt zufrieden auf die Winterphase zurück: „Ich denke, in Summe ist unsere Vorbereitung echt gut verlaufen. Wir haben im Trainingslager gute Einheiten absolviert, als Mannschaft nochmal einen Ticken mehr zueinander gefunden.“

Auch der Pflichtspielauftakt im Pokal gegen die DJK Schwebenried wurde erfolgreich gestaltet (2:1) – ein Mutmacher vor dem Spitzenspiel. Wenzel warnt jedoch davor, die Vorbereitungsergebnisse überzubewerten: „Am Wochenende werden die Karten neu gemischt. Ich glaube, da muss man sich bei Großbardorf nicht von der Vorbereitung täuschen lassen.“

Die Rollenverteilung ist klar. „Sie sind der Spitzenreiter, spielen zu Hause, haben zu Hause nichts liegen lassen. Demnach wird es eine große Aufgabe, bei der wir natürlich als Herausforderer reingehen“, sagt der 31-Jährige. Gleichzeitig reist Abtswind mit Selbstvertrauen an: „Wir sind schon davon überzeugt, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, dass wir dann auch Großbardorf gefährlich werden können.“

Kleinigkeiten entscheiden?

Beide Trainer sind sich einig, dass die Tagesform und Details ausschlaggebend sein werden. Keiner bringt es auf den Punkt: „Ich glaube, dass die Mannschaft, die die einfachen Sachen richtig macht und die bessere Chanceneffizienz hat, das Spiel dann auch auf ihre Seite zieht.“

Großbardorf kann mit einem Heimsieg den Vorsprung auf zehn Punkte ausbauen und ein klares Zeichen im Titelrennen setzen. Abtswind hingegen hat die Chance, das Rennen an der Spitze noch einmal richtig spannend zu machen. Viel mehr Spitzenspiel geht zum Restrückrundenstart kaum.

Die restlichen Partien des 23. Spieltags:

