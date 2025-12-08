Ansage der DJK Gnadental im Abstiegskampf

Nach drei sieglosen Spielen in Folge meldet sich Landesligist DJK Gnadental im letzten Heimspiel des Jahres mit einem 3:1-Sieg über TuRU Düsseldorf zurück. Der Aufsteiger rückt durch den Heimsieg auf Relegationsplatz 14 vor und hat in der letzten Partie des Jahres noch die Chance, die Abstiegsplätze zu verlassen.

Michalsky: "Wir haben uns den Sieg verdient"

DJK-Coach Sebastian Michalsky sah von seiner Mannschaft eine Leistung, die ihn an die Aufstiegssaison erinnerte. „Es ist uns heute gelungen, der Partie den Stempel aufzudrücken und über 90 Minuten die bessere Mannschaft zu sein.“ Im ersten Durchgang fehlte seinem Team jedoch noch das Trefferglück, weshalb es torlos in die Halbzeit ging. Im zweiten Durchgang brauchte die DJK nicht lange für den ersten Treffer: Vojno Jesic (48.) brachte Gnadental in Führung. Sein Team blieb am Drücker, weshalb auch der zweite Treffer von Jesic (70.) nicht lange auf sich warten ließ. Kurz vor Schluss sorgte Nico Kaufmann (90.) nach Vorlage von Ibrahima Traore für das entscheidende 3:0. Den Gästen gelang in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch Diyar Turan noch der Ehrentreffer. Michalsky: „Wir haben uns den Sieg verdient. Defensiv haben wir kaum etwas zu gelassen. Im zweiten Durchgang haben wir uns dann auch vorne endlich belohnt.“