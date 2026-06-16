Ansage! Blau Weiß 90 holt zwei Spieler mit Drittliga-Erfahrung

– Foto: Sebastian Räppold

Aufsteiger Blau Weiß 90 hat eine starke Berlin-Liga-Saison gespielt und diese hinter dem Meister, den Füchsen aus Reinickendorf, auf Platz zwei beendet. In der kommenden Saison wollen die Mariendorfer wieder oben mitspielen und rüsten dafür auf. Mit Daniel Kaiser, Rico Steinhauer und Michel Ulrich, die allesamt vom Regionalliga-Aufsteiger Tasmania an die Rathausstraße wechseln, hat sich der Vizemeister bereits viel Qualität ins Boot geholt.

Nun wurden zwei weitere Neuzugänge bekanntgegeben. Beide spielten zuletzt ebenfalls in der NOFV Oberliga Nord. Mattis Daube will nach kurzer Pause neu angreifen. Zuvor war der vielseitig einsetzbare Defensivspieler für den BFC Preussen im Einsatz, mit dem er 2025 in die Regionalliga aufstieg. Daube, der bei Werder Bremen ausgebildet wurde, sammelte bei Viktoria berlin und dem VfB Lübeck Drittliga-Erfahrung. Für die Hansestädter bestritt er auch fünf Drittligaspiele.