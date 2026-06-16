Ansage! Blau Weiß 90 holt zwei Spieler mit Drittliga-Erfahrung

Blau Weiß 90 hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen.
Aufsteiger Blau Weiß 90 hat eine starke Berlin-Liga-Saison gespielt und diese hinter dem Meister, den Füchsen aus Reinickendorf, auf Platz zwei beendet. In der kommenden Saison wollen die Mariendorfer wieder oben mitspielen und rüsten dafür auf. Mit Daniel Kaiser, Rico Steinhauer und Michel Ulrich, die allesamt vom Regionalliga-Aufsteiger Tasmania an die Rathausstraße wechseln, hat sich der Vizemeister bereits viel Qualität ins Boot geholt.
Nun wurden zwei weitere Neuzugänge bekanntgegeben. Beide spielten zuletzt ebenfalls in der NOFV Oberliga Nord. Mattis Daube will nach kurzer Pause neu angreifen. Zuvor war der vielseitig einsetzbare Defensivspieler für den BFC Preussen im Einsatz, mit dem er 2025 in die Regionalliga aufstieg. Daube, der bei Werder Bremen ausgebildet wurde, sammelte bei Viktoria berlin und dem VfB Lübeck Drittliga-Erfahrung. Für die Hansestädter bestritt er auch fünf Drittligaspiele.
Yves Brinkmann hat derer drei im Trikot des FC Carl Zeiss Jena vorzuweisen. Der heute 33-Jährige lief darüber hinaus für Jena, Meuselwitz, den BFC Dynamo und die TSG Neustrelitz über 150 Mal in der Regionalliga Nordost auf. In den vergangenen Jahren spielte Brinkmann für Berlin United, Türkspor und Sparta Lichtenberg, kam dort in der abgelaufenen Spielzeit aber nicht über eine Rotationsrolle hinaus.
Blau-Weiß-Trainer Rani Al Kassem freut sich über die beiden jüngsten Neuverpflichtungen: „Mattis ist ein Spieler, der unserer Mannschaft Stabilität und Struktur geben kann. Er verfügt über eine starke Mentalität, arbeitet immer im Sinne der Mannschaft. Yves bringt genau die Mischung aus Erfahrung, Qualität und Mentalität mit, die wir für unsere Entwicklung suchen. Er kennt den leistungsorientierten Fußball seit vielen Jahren und wird unsere Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz weiterhelfen."