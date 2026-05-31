Ansage! Blau Weiß 90 holt drei Oberliga-Meister

Berlin-Ligist Blau Weiß 90 hat drei Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt.
Die Füchse sind in dieser Saison nicht zu schlagen. Doch dahinter ist Blau Weiß 90 erster Verfolger in der Berlin-Liga. In der kommenden Spielzeit wollen die Mariendorfer erneut oben mitspielen und peilen die Rückkehr in die NOFV Oberliga Nord an. Dafür hat sich das Team schon jetzt neue Qualität gesichert.
Mit Daniel Kaiser, Rico Steinhauer und Michel Ulrich wechseln gleich drei Spieler vom SV Tasmania Berlin an die Rathausstraße. Mit Tas feierten sie gestern erst die Meisterschaft in der Oberliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga Nordost. Kaiser spielte einst mit den Stuttgarter Kickers Dritte Liga, sammelte anschließend Regionalliga-Erfahrung in Meuselwitz und bei Viktoria Berlin. Bei Tas kam der 35-Jährige zuletzt meist von der Bank.
Rico Steinhauer war zuletzt häufiger Startelfkandidat, hat seit 2023 im Werner-Seelenbinder-Sportpark gespielt. Zuvor war der Innenverteidiger schon einmal bei Blau Weiß 90 aktiv, erlebte drei Oberliga-Jahre mit. Bei Altglienicke und dem BFC Dynamo spielte der 33-Jährige in der vierklassigen Regionalliga.
Michel Ulrich ist ein ganzes Stück jünger als seine beiden Teamkollegen, doch auch der 26-Jährige hat schon jede Menge Erfahrung vorzuweisen. Beim Berliner AK, Chemnitz und Meuselwitz spielte der Stürmer Regionalliga, wurde zuvor bei seinem Ausbildungsverein Hansa Rostock für elf Drittliga-Minuten eingewechselt. Bei Tasmania kam Ulrich in der nun abgelaufenen Spielzeit kaum zum Zug, wurde nur zwölf Mal eingewechselt.
Trainer Rani Al-Kassem freut sich auf seine drei hochkarätigen Neuzugänge: „Mit den Verstärkungen gewinnen wir nicht nur enorme Qualität auf und neben dem Platz, sondern auch wichtige Erfahrung. Gemeinsam mit unserem bestehenden Team wollen wir in der neuen Saison attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen."