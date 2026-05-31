Ansage! Blau Weiß 90 holt drei Oberliga-Meister

– Foto: Sebastian Räppold

Die Füchse sind in dieser Saison nicht zu schlagen. Doch dahinter ist Blau Weiß 90 erster Verfolger in der Berlin-Liga. In der kommenden Spielzeit wollen die Mariendorfer erneut oben mitspielen und peilen die Rückkehr in die NOFV Oberliga Nord an. Dafür hat sich das Team schon jetzt neue Qualität gesichert.

Mit Daniel Kaiser, Rico Steinhauer und Michel Ulrich wechseln gleich drei Spieler vom SV Tasmania Berlin an die Rathausstraße. Mit Tas feierten sie gestern erst die Meisterschaft in der Oberliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga Nordost. Kaiser spielte einst mit den Stuttgarter Kickers Dritte Liga, sammelte anschließend Regionalliga-Erfahrung in Meuselwitz und bei Viktoria Berlin. Bei Tas kam der 35-Jährige zuletzt meist von der Bank.