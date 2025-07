Ansage an Unterhaching: »Wollen nicht nur Spalier stehen«

Es ist das Highlight in der Vereinsgeschichte des TSV Karpfham: Mit der SpVgg Unterhaching gibt am Dienstagabend (Anstoß: 18:30 Uhr) ein ehemaliger Bundesligist seine Visitenkarte im Volksfestort ab. Der Drittliga-Absteiger geht in diesem Match der 1. BFV-Totopokal-Hauptrunde als haushoher Favorit ins Match, wenngleich der heimische Kreisligist durchaus ehrgeizige Ziele verfolgt.