Ansage à la Nico Schlotterbeck von Ricardo Baroli TSV Mommenheim will in der Bezirksliga Rheinhessen noch einmal oben angreifen +++ Vier Winterwechsel machen Mut von Franziska Donauer · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Jared Lidy (links, im Duell mit Niersteins Philipp Oschmann) kommt in dieser Bezirksliga-Saison auf sechs Tore für den TSV Mommenheim. – Foto: Kristina Schäfer

Mommenheim. "Acht von zehn." So bewertet Trainer Ricardo Baroli die bisherige Fußballsaison seines TSV Mommenheim, bevor er sich dann noch einmal korrigiert. "Nein, sagen wir doch achteinhalb." Immerhin spielt seine Mannschaft als derzeitiger Tabellendritter der Bezirksliga Rheinhessen die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte, wie er betont. 17 Punkte Rückstand sind es auf Spitzenreiter SKC Barbaros Mainz, neun auf den zweiten Platz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Landesliga berechtigt. Eine Nachholpartie steht noch aus und Mommenheim hat im Winter personell nachgelegt. Fragt man Baroli, ob sein Team es im Aufstiegskampf noch einmal spannend machen kann, kommt die Antwort prompt und fällt deutlich aus: "Ja!"

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Spiel gegen TuS Wörrstadt noch immer in den Köpfen Rekord-Hinrunde hin oder her. An einem Spiel hat der Trainer noch zu knabbern: das 2:3 gegen Aufsteiger TuS Wörrstadt. "Hundert Prozent Überheblichkeit. Freitagabend, zu Hause und davor drei Spiele in Folge gewonnen. Da denkt man, es brennt nichts an." Stattdessen lag der Favorit nach einer Viertelstunde mit 0:2 hinten und nahm auch nach dem Ausgleich keine Punkte mit.

Mommenheim ist der Jäger An den eigenen Toren scheiterte es zuletzt selten, Höhepunkt war ein 8:0 gegen den TSV Zornheim. Diese Treffsicherheit sorgt bei Baroli freilich für Zufriedenheit, hat sich aber erst entwickelt, wie er sagt. Vor allem Efe Mutlu (sieben Tore) und Maurice Göbig (zehn) sind Baroli aufgefallen. Zum Thema Aufstiegskampf positioniert sich der Trainer klar. "Wir können uns als Jäger betiteln. Wir haben nichts zu verlieren, wir können befreit aufspielen." Auch wenn man mit einem Platz in den Top Fünf bereits das Ziel erreicht hätte. "Nico Schlotterbeck hat eine Ansage gemacht in Richtung Bayern, bei sechs Punkten Rückstand. Dann können wir das auch."