Ansage à la Nico Schlotterbeck von Ricardo Baroli

Mommenheim. "Acht von zehn." So bewertet Trainer Ricardo Baroli die bisherige Fußballsaison seines TSV Mommenheim, bevor er sich dann noch einmal korrigiert. "Nein, sagen wir doch achteinhalb." Immerhin spielt seine Mannschaft als derzeitiger Tabellendritter der Bezirksliga Rheinhessen die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte, wie er betont. 17 Punkte Rückstand sind es auf Spitzenreiter SKC Barbaros Mainz, neun auf den zweiten Platz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Landesliga berechtigt. Eine Nachholpartie steht noch aus und Mommenheim hat im Winter personell nachgelegt. Fragt man Baroli, ob sein Team es im Aufstiegskampf noch einmal spannend machen kann, kommt die Antwort prompt und fällt deutlich aus: "Ja!"
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Rekord-Hinrunde hin oder her. An einem Spiel hat der Trainer noch zu knabbern: das 2:3 gegen Aufsteiger TuS Wörrstadt. "Hundert Prozent Überheblichkeit. Freitagabend, zu Hause und davor drei Spiele in Folge gewonnen. Da denkt man, es brennt nichts an." Stattdessen lag der Favorit nach einer Viertelstunde mit 0:2 hinten und nahm auch nach dem Ausgleich keine Punkte mit.
An den eigenen Toren scheiterte es zuletzt selten, Höhepunkt war ein 8:0 gegen den TSV Zornheim. Diese Treffsicherheit sorgt bei Baroli freilich für Zufriedenheit, hat sich aber erst entwickelt, wie er sagt. Vor allem Efe Mutlu (sieben Tore) und Maurice Göbig (zehn) sind Baroli aufgefallen.
Zum Thema Aufstiegskampf positioniert sich der Trainer klar. "Wir können uns als Jäger betiteln. Wir haben nichts zu verlieren, wir können befreit aufspielen." Auch wenn man mit einem Platz in den Top Fünf bereits das Ziel erreicht hätte. "Nico Schlotterbeck hat eine Ansage gemacht in Richtung Bayern, bei sechs Punkten Rückstand. Dann können wir das auch."
Im Winter kam außerdem Verstärkung, ein Wunschtransfer war Oumar Barry. Der 19-Jährige spielte zuletzt für das Gruppenliga-Team des FV Biebrich und soll auf der Sechs oder in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Filip Markovic (21), der von der TSG Hechtsheim dazustößt, ist ebenfalls für die Defensive eingeplant. "Ihn habe ich schon im NLZ von Kickers Offenbach trainiert", sagt Baroli, der ihn als "überragenden Spieler, der hinten alles spielen kann" ankündigt.
Hinzu kommt Mittelfeldmann und Jugendtrainer Samuele Pugliese (20) vom SV Selzen, der bei der ersten Mannschaft reifen soll. Amar Kurtagic, der „verlorene Sohn“, kehrt nach einem halbjährigen Intermezzo bei Verbandsligist Alemannia Waldalgesheim zum TSV zurück. Der 19 Jahre alte Mittelfeldmann hatte sich mehr Spielzeit erhofft. Für Mommenheim fällt er in die Kategorie "Soforthilfe".
Matthias Stüber (Mittelfeld) und Alexander Kraffert (Abwehr) kehren zudem nach Kreuzbandrissen schrittweise wieder zurück. Die Angreifer Tim Glade (FC Lörzweiler) und Estar Mukanga (TSG Bretzenheim II) sowie Mittelfeldakteur Emilio Jacobs (TuS Framersheim) verlassen den Club, kamen allerdings ohnehin auf wenig Spielzeit.
"Wir sind noch nicht am Ziel", stellt Baroli mit Blick auf den Verjüngungsprozess und die Transferpolitik fest. Deshalb war schon vor den Spielergesprächen klar: Der Coach hängt noch mindestens ein Jahr dran, wie er verkündet. Vielleicht in der Landesliga? Mommenheim hat das eine Spiel weniger als der Zweite TuS Marienborn II, am 22. März stehen sich beide direkt gegenüber. Dann könnte es der TSV noch einmal eng machen.