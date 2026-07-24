Vor dem ersten Heimspiel präsentierte sich die aktuelle Mannschaft des TSV Dachau 1865 an der Jahnstraße. – Foto: RO

Gleichzeitig wird die Partie vorerst das letzte Heimspiel an der Jahnstraße bis September sein. Wegen der Renovierung des Turnhallendachs müssen die Schützlinge von Trainer Christian Doll im August ihre Heimspiele im Sportpark Ost austragen. Betroffen sind die Begegnungen gegen den SV Bobingen am 5. August, den FC Memmingen II am 15. August sowie den FC Stätzling am 21. August.

Mit dem ersten Heimspiel der Saison 2026/27 beginnt für den TSV Dachau 1865 am Freitag, 24. Juli, um 18.30 Uhr im Solarland Bayern Stadion an der Jahnstraße ein wichtiger Abschnitt der noch jungen Spielzeit. Gegner ist der TSV Rain, ein alter Bekannter aus gemeinsamen Jahren in der Landesliga Südwest und der Bayernliga.

Der Saisonauftakt verlief für die Dachauer alles andere als optimal. Beim VfB Durach musste sich der TSV mit 0:2 geschlagen geben und erwischte damit einen nicht eingeplanten Fehlstart. Trotz der Niederlage sah Trainer Christian Doll durchaus positive Ansätze: „Diese Niederlage tut weh, weil es an sich ein gutes Spiel von uns war und mehr drin gewesen wäre.“ Mit dem TSV Rain wartet nun eine Mannschaft, gegen die die Dachauer in der vergangenen Saison nicht viel holen konnten. Im Heimspiel gelang immerhin ein 1:1-Unentschieden, wobei Torjäger John Haist den Treffer für den TSV Dachau 1865 erzielte. Das Rückspiel in Rain ging hingegen deutlich mit 0:4 verloren.

Auch die Gäste aus Rain hatten zum Saisonstart Schwierigkeiten. Gegen den TSV Aystetten reichte eine zwischenzeitliche 3:1-Führung nicht zum Sieg. Am Ende musste sich Rain mit einem 3:3-Unentschieden begnügen und offenbarte dabei vor allem in der Defensive einige Probleme. Dachaus Abteilungsleiter Jonas Hoffmann blickt dennoch optimistisch auf die kommende Aufgabe: „Nach dem missglückten Start in Durach möchten wir zu Hause gegen den TSV Rain unsere ersten drei Punkte holen. Die grundsätzlich guten Ansätze aus dem ersten Spiel müssen wir in etwas Zählbares ummünzen, damit wir die Lücke nach oben gleich wieder schließen.“

Gleichzeitig weist Hoffmann darauf hin, dass beim Heimspiel auch die Jahreskarten für die Saison erhältlich sind. Diese kosten 120 Euro für Vollzahler und 80 Euro ermäßigt. Für Christian Doll, der in seiner aktiven Laufbahn auch selbst für den TSV Rain spielte, steht vor dem Heimauftakt vor allem die eigene Leistung im Mittelpunkt: Nach dem unglücklichen Saisonauftakt mit der Niederlage in Durach richtet sich der Blick jetzt voll auf das erste Heimspiel. Er fordert mehr Intensität und: „Wir müssen den Fokus auf unser Spiel legen und vor allem im letzten Drittel konsequenter und effektiver werden. Dafür braucht es erneut eine geschlossene Mannschaftsleistung und von jedem Spieler 100 Prozent Einsatz. Ziel ist es, mit voller Leidenschaft und maximalem Fokus alles zu investieren, um einen Heimsieg zu feiern.“ Beide Mannschaften möchten nach einem schwierigen Auftakt den ersten Sieg einfahren, 1865 hofft auf die Unterstützung seiner Zuschauer.