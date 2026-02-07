 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Anpfiff mit Botschaft: Der Heart Month im englischen Fußball

In den drei Ligen der English Football League (EFL) – also der Championship, League One und League Two – wurden die Anstoßzeiten für dieses gesamte Wochenende um genau eine Minute nach hinten verschoben.

von Gerd Jung · Heute, 10:33 Uhr · 0 Leser
– Foto: André Nückel

Der Grund: Die "Every Minute Matters"-Kampagne

Sämtliche 72 Klubs der EFL beteiligen sich an dieser Aktion in Zusammenarbeit mit der British Heart Foundation (BHF) und Sky Bet.

  • Symbolkraft: Die Verzögerung um eine Minute (z. B. Anpfiff um 15:01 Uhr statt 15:00 Uhr) soll das Bewusstsein dafür schärfen, dass bei einem Herzstillstand jede Minute zählt.

  • Ziel: Die Aktion findet im Rahmen des "Heart Month" (Herz-Monat) statt. Ziel ist es, Fans dazu zu animieren, lebensrettende Wiederbelebungsmaßnahmen (CPR/Herzdruckmassage) zu erlernen.

  • Meilenstein: Die Kampagne möchte bis Ende des Monats die Marke von 500.000 Menschen knacken, die die entsprechenden Kurse oder Online-Tutorials absolviert haben.