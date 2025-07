Anpfiff-Jubiläumsturnier bei der SGK SG Heidelberg-Kirchheim +++ U14-Jubiläumsturnier beim Anpfiff ins Leben Partnerverein mit einem international besetzten Teilnehmerfeld

Die Geschichte beginnt sogar schon im Jahr 2006, als Dietmar Hopp das Stadion der TSG Hoffenheim ursprünglich in Heidelberg bauen wollte. "Anton Nagl, damaliger Vorsitzender von Anpfiff ins Leben, hat im Zuge dessen Kontakt zu mir aufgenommen und gefragt, ob wir als SGK dieses Vorhaben unterstützen würden", erzählt Hollmichel. Dass der Klub aus dem Heidelberger Süden dem positiv gegenüberstand, liegt auf der Hand. Er führt weiter aus: "Natürlich waren wir mit an Bord und letztlich sehr traurig, als der Heidelberger Gemeinderat dagegen votiert hat."

Die Eröffnung nahmen am Samstagmorgen der SGK-Vorsitzende Uwe Hollmichel, der Anpfiff ins Leben Vorsitzende Jörg Albrecht sowie Dr. Peter Schlör, Vorsitzender des Sportkreises Heidelberg, vor. Alle drei betonten in ihren Ansprachen die "große Bedeutung des Jugendförderzentrums für die Kinder und Jugendlichen in Heidelberg." Hollmichel erinnerte dabei auch an die Gründungszeit: "Ich bin von Tag eins an mit dabei und stolz, was wir gemeinsam in zehn Jahren erreicht haben."

"Anton Nagl kam daraufhin auf uns zu und hat gesagt, dass Dietmar Hopp uns einen Kunstrasen stiften möchte, weil wir die Stadionpläne für Heidelberg so sehr unterstützt haben", sagt Hollmichel, der es aber nicht bei diesem einen Platz belassen, sondern mit seinem Verein das umsetzen wollte, wofür Anpfiff steht. Er wollte sozusagen direkt mitanpacken: "Wir haben beschlossen, dass wir, wenn wir schon einen Platz von der Dietmar-Hopp-Stiftung bekommen, auch gerne das Konzept von Anpfiff in unseren eigenen Räumen umsetzen wollen."

Danach ging alles ganz schnell. 2009 wurde der Kunstrasen bei der SGK eingeweiht und ab 2010 fungierte die SG Heidelberg-Kirchheim offiziell als Jugendförderzentrum von Anpfiff ins Leben. In den Anfangsjahren stemmte die SGK alles in den eigenen Räumlichkeiten, die mit der rasanten Entwicklung des Jugendförderkonzepts langsam aber sicher nicht mehr Stand halten konnten. "Wir haben immer mehr Jugendliche, auch viele Mädchen, dazubekommen und das hat den Verantwortlichen, der Stiftung und Dietmar Hopp selbst so gut gefallen, dass als nächster logischer Schritt der Bau eines neuen Jugendförderzentrums folgte", berichtet Hollmichel. 2013 wurde selbiges beschlossen und am 21. Juni 2015 eingeweiht.

Nun fand also das Jubiläumsturnier statt. Bei zunächst besten Bedingungen zeigten die Talente was sie am Ball können. In Gruppe A setzten sich die Gastgeber der SGK und die Moka Rangers aus Mauritius durch, in Gruppe B qualifizierten sich der FC-Astoria Walldorf und der SV Sandhausen für die Halbfinals. "Fußball- und Wettergott spielten sich am ersten Tag noch die Bälle zu", hieß es augenzwinkernd von Turnierleitung und Zuschauerrängen.

Am Sonntag allerdings schlug das Wetter um. Bei echtem "Fritz-Walter-Wetter" mit teils starkem Regen und Gewitter musste der Turnierverlauf zeitweise unterbrochen werden. Im Finale kam es schließlich zum Aufeinandertreffen der beiden stärksten Teams des Wochenendes: Der FC-Astoria Walldorf bezwang den SV Sandhausen in einem intensiven Endspiel mit 3:1 und sicherte sich den Turniersieg.

Christoph Rehm, Jugendkoordinator Sport bei der SGK, zog ein positives Fazit: "Wichtiger als Ergebnisse sind für die Jungs die Leistungsvergleiche auf hohem Niveau und das harmonische Miteinander auf und neben dem Platz."

Mit dem Jubiläumsturnier blickte die SGK nicht nur zurück auf ein Jahrzehnt erfolgreicher Nachwuchsarbeit im Rahmen von Anpfiff ins Leben, sondern setzte auch ein klares Zeichen für die Zukunft: Förderung, Gemeinschaft und sportliche Perspektive gehören in Kirchheim untrennbar zusammen.