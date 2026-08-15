Anpfiff ins Leben Fußballschule – Jetzt anmelden!

Die Fußballschule von Anpfiff ins Leben geht wieder an den Start und bietet ein wöchentliches Training voller Technik, Taktik und vor allem: Spaß! Das Programm richtet sich gezielt an Kinder und folgt der bewährten Trainingsphilosophie von Anpfiff ins Leben.
Unsere lizenzierten Trainerinnen und Trainer gestalten ein kindgerechtes, abwechslungsreiches Training, das individuell auf die Bedürfnisse jedes Kindes eingeht. Ob Technikübungen, Spielformen oder sportartenübergreifende Elemente – hier steht die Freude an Bewegung und Teamgeist im Mittelpunkt.
Termine & Orte
Walldorf, donnerstags 16 bis 17 Uhr, E-Jugend (Jahrgänge 2016-2017)
🗓 10 Termine: 17.09., 24.09., 01.10., 08.10., 15.10., 22.10., 29.10., 05.11., 12.11., 19.11.2026
Heidelberg, mittwochs 16 bis 17 Uhr, E-Jugend (Jahrgänge 2016–2017)
🗓 10 Termine: 16.09., 23.09., 30.09., 07.10., 14.10., 21.10., 28.10., 04.11., 11.11., 18.11.2026
Speyer, mittwochs 16 bis 17 Uhr, E- & F-Jugend (Jahrgänge 2016-2019)
🗓 10 Termine: 02.09., 09.09., 16.09., 23.09., 30.09., 07.10., 14.10., 21.10., 28.10., 04.11.2026
Ludwigshafen, donnerstags 16 bis 17 Uhr, E-Jugend (Jahrgänge 2016-2017)
🗓 10 Termine: 03.09., 10.09., 17.09., 24.09., 01.10., 08.10., 15.10., 22.10., 29.10., 05.11.2026
Gimbsheim, mittwochs 17 bis 18 Uhr, E- & D-Jugend (Jahrgänge 2014–2017)
🗓 10 Termine: 02.09., 09.09., 16.09., 23.09., 30.09., 07.10., 14.10., 21.10., 28.10., 04.11.2026
Wichtige Infos
Die Teilnahme kostet 30 Euro und benötigt keine Vorkenntnisse und keine Vereinsmitgliedschaft.
Eine Anmeldung ist ab sofort hier möglich.
www.anpfiffinsleben.de/fussballschule