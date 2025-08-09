Anpfiff ins Leben Fußballschule Anpfiff ins Leben +++ Fußballspaß für alle +++ Auch in diesem Herbst +++ Jetzt anmelden

Die Fußballschule von Anpfiff ins Leben geht wieder an den Start und bietet ein wöchentliches Training voller Technik, Taktik und vor allem: Spaß! Das Programm richtet sich gezielt an Kinder und folgt der bewährten Trainingsphilosophie von Anpfiff ins Leben.

Unsere lizenzierten Trainerinnen und Trainer gestalten ein kindgerechtes, abwechslungsreiches Training, das individuell auf die Bedürfnisse jedes Kindes eingeht. Ob Technikübungen, Spielformen oder sportartenübergreifende Elemente – hier steht die Freude an Bewegung und Teamgeist im Mittelpunkt. Termine & Orte

Walldorf, donnerstags 16 bis 17 Uhr, E-Jugend (Jahrgänge 2015-2016) 🗓 12 Termine (August-November) 28.8., 4.9., 11.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11.2025

Heidelberg, mittwochs 16 bis 17 Uhr, E-Jugend (Jahrgänge 2015–2016) 🗓 10 Termine (September-November) 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11.2025

Speyer, mittwochs 16 bis 17 Uhr, E- & F-Jugend (Jahrgänge 2015-2018) 🗓 12 Termine (August-November) 27.8., 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11.2025

Ludwigshafen, donnerstags 16 bis 17 Uhr, E-Jugend (Jahrgänge 2015-2016) 🗓 12 Termine (August-November) 28.8., 4.9., 11.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11.2025

Gimbsheim, mittwochs 17 bis 18 Uhr, E- & D-Jugend (Jahrgänge 2013–2016) 🗓 12 Termine (August-November) 27.8., 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11.2025