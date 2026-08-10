Anpfiff in Bezirksliga Donau/Iller: Wer greift nach Landesliga-Traum?

– Foto: Alexander Sättele

Die Emotionen kochen hoch, wenn in dieser Woche der Ball in der Bezirksliga Donau/Iller wieder rollt. Der Kampf um den Spitzenplatz, der den direkten Aufstieg in die Landesliga bedeutet, sowie um den zweiten Platz für die Aufstiegsrelegation verspricht enorme Dramatik. Gleichzeitig steht am Tabellenende ein harter Kampf an: Während die Ränge 14, 15, 16 und 17 voraussichtlich den direkten Gang in die Kreisliga A antreten müssen, zittert der Dreizehnte höchstwahrscheinlich in der Abstiegsrelegation. Die 17 Vereine gehen mit teils stark veränderten Kadern in die neue Spielzeit 2026/2027.

Die SG Öpfingen strebt nach dem Vizemeistertitel und Platz zwei der vergangenen Saison erneut nach Höherem. Unter Trainer Steffen Lehmann geht das Team verstärkt in die neue Spielzeit. Als Neuzugänge schlossen sich Kai Engelhardt (TSG Ehingen), Lemi Altun (TSV Türkgücü Ehingen), Lukas Schnitzer (FV Olympia Laupheim), Jona Durst (FV Olympia Laupheim), Philipp Keller (SSV Ehingen-Süd) sowie Robin Denzel und Michael Wagner aus der eigenen Jugend der Mannschaft an. Dem stehen die Abgänge von Martin Kaufmann (SGM SF Donaurieden / Dellmensingen), Jonas Herde (SSV Ehingen-Süd) und Idrissa Balde (SGM Oberdischingen/Ersingen) gegenüber. Der Auftakt erfolgt am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr im Heimspiel gegen SW Donau.

SGM Aufheim Holzschwang

Mit dem dritten Platz aus der Vorsaison im Rücken geht die SGM Aufheim Holzschwang ambitioniert ins neue Spieljahr. Trainer Johannes Paul baut dabei auf eine Reihe prominenter Zugänge: Harald Haug (TSV 1889 Buch), Özgür Mehmet Toprak (SV Pfaffenhofen), Giuliano Foddis (SGM Senden-Ay), Ben Priegnitz (TSV 1889 Buch), Luca Goggele (FV Gerlenhofen), Tim Breitinger (TuS Feuchtwangen), Timo Schmid (SGM Senden-Ay) und Felix Junginger (FC Silheim) verstärken den Kader. Verlassen haben den Klub hingegen David Vogl (SC Staig) und Alp Köse (SGM Senden-Ay). Am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr tritt die Mannschaft bei der TSG Ehingen an.

SV Eggingen

Nach dem vierten Platz in der abgelaufenen Runde geht der SV Eggingen mit eingespieltem Personal in die Saison. Trainer Raphael Jakob darf sich über die Verstärkungen Valentin Ziegler (SSG Ulm 99) sowie Adrian Sailer aus der eigenen Jugend freuen, während der Verein keinerlei Abgänge zu verzeichnen hat. Die erste Hürde wartet am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr auswärts beim FV Weißenhorn.

FC Hüttisheim

Nach Tabellenplatz fünf in der vergangenen Spielzeit will der FC Hüttisheim wieder eine prägende Rolle einnehmen. Trainer Rafael Da Silva begrüßt als Neuzugänge Stjepan Saric (SV Offenhausen), Denis Wurm (SF Bronnen), Jan Schwachhofer (SC Staig), Melvin Mujic (VfB Friedrichshafen) und Berke Budak (SGM Mähringen/Blaustein). Den Verein verlassen haben Filip Puskaric (SV Sulmetingen) sowie Micael da Silva Malheiro, Ante Turudic und Albert Gashi, die allesamt ihre Karriere beendet haben. Das Spiel des 1. Spieltags absolviert Hüttisheim erst am Mittwoch, den 16. September 2026, um 18:30 Uhr beim SV Offenhausen.

SV Westerheim

Der SV Westerheim schloss die vergangene Saison auf dem sechsten Rang ab und setzt auf frischen Wind im Kader. Trainer Frank Klingler begrüßt als Zugänge Alexander Wille (TSV Obere Fils), Hannes Sontheimer (SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen), Toni Uhlmann (FC Dornbirn) und Dusan Radovanovic (SGM Machtolsheim/Merklingen) sowie Ben Maier, Luca Kneer, Boris Bauerschafter und Ron Gedikoglu aus der eigenen Jugend. Als einziger Abgang steht Stephan Sonnentag fest, der seine Karriere beendet hat. Zum Ligastart gastiert Westerheim am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr bei der SG Altheim.

SGM Langenau

Nach dem siebten Platz in der vergangenen Saison erlebte die SGM Langenau einen massiven personellen Umbruch. Trainer Bastian Heidenfelder übernimmt das Amt als Spielertrainer selbst (gewechselt von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach) und bringt frische Kräfte mit: Neben Robin Eitele (SV Oberelchingen), Felix Lutz (SV Jungingen) und Moritz Schweinstetter (FV Weißenhorn) rücken Denis Chripunov, Pascal Mamzer, Jonas Häußler, Emre Aydin, Levin Stammler, Süleyman Celik, Leo Thomas, Micha Hesser und Ben Bosch aus der eigenen Jugend auf. Dem stehen erhebliche Abgänge gegenüber: Patryk Brachmann, Fatih Soyyigit, Timo Bemsel und Ozan Aras (alle SV Weidenstetten), Maximilian Neuburger und Max Ruoß (beide SC Staig), Paul Lutteri (FV Illertissen II), Baran Yasar (FV Biberach/Riß), Julien Thess (Auslandsstudium) sowie Benjamin Bilger mit unbekanntem Ziel. Am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr tritt Langenau beim SC Staig an.

FV Asch-Sonderbuch

Der FV Asch-Sonderbuch rangierte in der abgelaufenen Saison auf dem achten Platz. Trainer Fabian Flinspach vertraut weitgehend dem bewährten Stamm und verzeichnet mit Timo Stoiber (SGM Mähringen/Blaustein) lediglich einen Neuzugang, während es keine Abgänge zu vermelden gibt. Die Saison beginnt für Asch-Sonderbuch bereits am Freitag, den 14. August 2026, um 18:30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den SV Jungingen.

SV Offenhausen

Der SV Offenhausen beendete die abgelaufene Spielzeit auf dem neunten Tabellenplatz. Trainer Filip Sapina kann für die neue Saison die Neuzugänge Hasan Kizilarslan (SC Türkgücü Ulm), Belmin Busatlic (SV Grimmelfingen), Andreas Shala (VfB Schwarz-Rot Ulm) und Marko Dragicevic (FC Inter Laupheim) einplanen. Den Klub verlassen haben Deniz Gürbüzer (FV Schelklingen-Hausen), Stjepan Saric (FC Hüttisheim), Jordi Tengwand (SSG Ulm 99) und Swen Schmeer (FC Neenstetten). Die Partie des 1. Spieltags bestreitet Offenhausen am Mittwoch, den 16. September 2026, um 18:30 Uhr zu Hause gegen den FC Hüttisheim.

SW Donau

SW Donau belegte in der vergangenen Runde den zehnten Platz und geht ohne externe Zugänge in das neue Spieljahr. Trainer Tom Breymaier muss jedoch die Abgänge von Adrian Stocker (SG Emerkingen/Ehingen-Süd), Florian Stiehle (SGM Allmendingen/Ennahofen) und Stefan Nadler (Spvgg Pflummern-Friedingen) kompensieren. Zum Auftakt reist die Mannschaft am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr zur SG Öpfingen.

SV Jungingen

Der SV Jungingen landete in der abgelaufenen Saison auf dem elften Rang und geht neu formiert an den Start. Trainer Taner Celik begrüßt die Zugänge Simon Hinkl (RSV Ermingen), David Weith (SGM Albeck/Göttingen) und Michel Wegele (TSG Schnaitheim). Dem stehen die Abgänge von Felix Lutz (SGM Langenau), Alexander Cvijanovic (SV Thalfingen), Nick Neumerkel (TSV Erbach), Mohamed Dibba (SSG Ulm 99 II) sowie Tobias Häderer und Marco Kogler mit jeweils unbekanntem Ziel gegenüber. Das erste Spiel bestreitet Jungingen am Freitag, den 14. August 2026, um 18:30 Uhr beim FV Asch-Sonderbuch.

TSG Ehingen

Die TSG Ehingen belegte in der vergangenen Saison den zwölften Tabellenplatz und erlebte eine erhebliche Fluktuation im Kader. Unter dem neuen Trainer Jan Deiss (gewechselt vom SSV Ehingen-Süd) stoßen Mustafa Mavis und Kerim Mavis (beide TSV Türkgücü Ehingen), Niklas Frik (FV Biberach/Riß) sowie Finn Geprägs (SSV Ehingen-Süd) zum Team. Den Verein verlassen haben Nikolaj Adlwarth, Altin Osmani und Mario Sopic (alle FC Blaubeuren; Mario Sopic wird zudem als pausiert geführt), Mario Carriero, Dimitrios Daskalidis und Deven Jovanovic (alle SGM Allmendingen/Ennahofen) sowie Kai Engelhardt (SG Öpfingen). Am ersten Spieltag empfängt die TSG Ehingen am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr die SGM Aufheim Holzschwang.

SG Altheim

Als Aufsteiger betritt die SG Altheim die Bühne der Bezirksliga. Trainer Jochen Walter fungiert als Neuzugang vom FV Olympia Laupheim auf der Trainerbank, während auf Spielerseite Robin Rech das Karriereende angetreten hat. Das erste Spiel bestreitet Altheim am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr im Heimspiel gegen den SV Westerheim.

SGM Oberdischingen/Ersingen

Auch die SGM Oberdischingen/Ersingen gehört als Aufsteiger neu zum Teilnehmerfeld. Trainer Andreas Steinle stellt sich der Herausforderung mit den Neuzugängen Benjamin Schirmer (SV Mietingen), Thomas Peter (TSV Rißtissen 1920), Idrissa Balde (SG Öpfingen) und Anton Bogenrieder (SG Öpfingen II), während der Kader keine Abgänge verzeichnet. Am ersten Spieltag hat die Mannschaft spielfrei.

FC Neenstetten

Mit dem Schwung des Aufstiegs geht der FC Neenstetten in die Saison. Trainer Alexander Höhne setzt dabei auf eine Vielzahl an Neuzugängen: Tom Späth (TSV Bernstadt), Dimitrij Kress (SV Amstetten), Cristian Soare (SC Türkgücü Ulm), Jean Jaques Baptiste Mala Ovaga (SV Weidenstetten), Maximilian Kreß (SGM Bad Überkingen/Hausen), Christoph Friedrich (FTSV Kuchen), Swen Schmeer (SV Offenhausen) sowie Luca Kranawetter und Stefan Härtel (beide TSV Westerstetten). Verlassen haben den Klub Jannik Leibing (FC Gundelfingen) und Haris Mrdić (TV Altenstadt). Die erste Partie absolviert Neenstetten am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr zu Hause gegen den FC Srbija Ulm.

FV Weißenhorn

Ebenfalls als Aufsteiger geht der FV Weißenhorn an den Start. Trainer Patrick Negele baut auf die Neuzugänge Fynn Dittrich (SV Grafertshofen), David Kümmel, Noah Mischnick und Kerem Akbulut (alle SV Pfaffenhofen) sowie Tobias Werdich (FC Gundelfingen). Abgewandert sind Eren Colak und Aleksander Susin (beide TSV Senden), Moritz Schweinstetter (SGM Langenau) sowie Yannic Konstantinides (SV Pfaffenhofen). Das Auftaktspiel findet am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr zu Hause gegen den SV Eggingen statt.

SC Staig

Als Absteiger aus der Landesliga sucht der SC Staig den schnellen Anschluss. Trainer Tim Hille kann mit Maximilian Neuburger und Max Ruoß (beide SGM Langenau), Niklas Madl (SG Griesingen), David Vogl (SGM Aufheim Holzschwang), Fabian Giebelhaus (SG Vöhringen/Illerzell) sowie Lorenz Bachner und Raphael Campus (beide SSV Ehingen-Süd) namhafte Verstärkungen präsentieren. Abgegeben wurden Max Bachner (SSV Ehingen-Süd), Jan Schwachhofer (FC Hüttisheim) und Daniel Jocic (FC Srbija Ulm). Zum Saisonstart empfängt Staig am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr die SGM Langenau.

FC Srbija Ulm

Als weiterer Absteiger aus der Landesliga strebt der FC Srbija Ulm den Neuanfang an. Unter dem Trainerduo Zoltan Monostori und Emir Kasapovic stößt Daniel Jocic (SC Staig) als einziger Neuzugang zum Team. Auf der Abgangsseite stehen Silvio Mikić (SV Jedesheim), Damir Ćavar, Milos Randelovic und Rajko Radovanovic (alle FC Blaubeuren) sowie Matteo Theile (TSV 1889 Buch). Der Auftakt steigt am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr beim FC Neenstetten.

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Hinweis: Alle Kader-Infos in diesem Bericht beruhen auf die von den jeweiligen Vereinsverwaltern auf FuPa eingetragenen Daten. Bei Fragen oder Hinweisen schreibt uns gerne eine E-Mail an wuerttemberg@fupa.net