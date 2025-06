Anpassungen und Erweiterungen im SVE-Trainerteam

.Nachdem mit Vincent Wagner der neue Cheftrainer der SV Elversberg seit kurzem feststeht, sind nun auch die weiteren Anpassungen in seinem Trainerteam vollzogen. Als neue Co-Trainer werden ab sofort Mike Frantz (38) und Patrick Henle (35) im Einsatz sein. Frantz ist bereits seit einem Jahr Teil der SVE – er war im Sommer 2024 als Leiter Entwicklung zum Verein gekommen und hatte über die vergangene Saison einen dauerhaft engen Kontakt zur Mannschaft. Patrick Henle hat in der Vergangenheit über mehrere Jahre und bei mehreren Vereinen mit Vincent Wagner zusammengearbeitet – als Co-Trainer in der Jugend des MSV Duisburg, bei Rot-Weiss Essen und bis 2023 bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim.

Neben den beiden neuen Co-Trainern wird das Team um zwei zusätzliche Positionen erweitert: Daniel Ocvirk (38), bis zuletzt ebenfalls in Hoffenheim tätig, kommt zur neuen Saison als Multi-Supporter zur SVE und unterstützt das Trainerteam und Teammanagement. Maximilian Kallensee (30), der bereits in den Leistungszentren von Union Berlin, Borussia Dortmund, Hertha BSC und Werder Bremen gearbeitet hat, wird in Elversberg als neuer Reha-Trainer installiert.

Aus dem vorherigen Trainerteam werden derweil Raphael Duarte (Wechsel zu Werder Bremen) und Rudi Thömmes nicht mehr für die SVE im Einsatz sein. Duarte war dreieinhalb Jahre lang als Co-Trainer in Elversberg tätig, Thömmes seit Sommer 2018 und damit sieben Jahre lang. „Wir danken beiden für den Einsatz in den vergangenen Jahren“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book: „Unser Ziel war und ist es, unser Team überlegt und optimal aufzustellen und sinnvoll zu erweitern, mit modernen Herangehensweisen und frischen Strukturen. In der neuen Konstellation sind wir für die Zukunft gewappnet.“