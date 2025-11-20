Anouchka Besch nach langer Abwesenheit zurück im Nationalkader

Im Vergleich zum Freundschaftsländerspiel in Ungarn wurde der Kader der „Rout Léiwinnen“ auf etlichen Positionen verändert. Bereits im Vorfeld gewusst war, dass mehr als nur zwei Torhüterinnen den Trip ins Trainingslager auf der Mittelmeerinsel Zypern antreten werden. Neben Schlimé und Jung in Ungarn werden dort auch Oberweis und Goetz mit von der Partie sein. Auf dieser Position wurde sich bereits mit der Spielerin des SC Sand darauf geeinigt, dass sie nur die zweite Partie bestreiten wird. Emma Goetz, die mittlerweile bei Austria Wien an jedem Wochenende auf hohem Niveau spielt, drängt sich auf, doch nicht alle Torhüterinnen werden auf Zypern auch Einsatzzeit bekommen, so Trainer Santos am Donnerstagvormittag.

Nicht berufen wurden für die Zypern-Spiele die U19-Akteurinnen Barbosa , Miny , Konsbrück , Serra sowie Ch. Jorge , Leila Schmit und Diana Teles fehlen aufgrund schulischer Verpflichtungen. Zypern seien zwei wichtige Tests, da sie die Play-Offs um den Aufstieg in die Liga B nur knapp verpasst hatten erklärte der Trainer. Zudem könne man so mit Blick auf die Nations League bzw. Qualifikation 2026 im Rhythmus bleiben. „Das Ziel ist, ein Maximum an Spielerinnen zu testen“ erklärte Santos, der bereits die Schottland-Spiele vorbereitet.

Dass er auf der Mittelmeerinsel viel rotieren wird, ist entsprechend Teil des Plans. So wurde z.B. auch mit Kapitänin Millers Verein Nürnberg abgemacht, dass sie keine zweimal 90 Minuten absolvieren wird. Anouchka Besch feiert ihr Comeback im Kader der FLF-Frauen, zuletzt stand sie im September 2021 in Nordirland für Luxemburg auf dem Platz und fehlte seitdem aufgrund langwieriger Verletzungen sowie aus beruflichen Gründen.

Ungarn, gegen das man Ende November verlor, sei auf dem Niveau des künftigen Gegners Belgien, Schottland sei sogar als noch besser einzuschätzen. Der Blick richtet sich unweigerlich auf die Kampagne des kommenden Jahres. Die Fenster für Länderspiele seien dann zwei Wochen lang, was Luxemburg laut seinem Trainer entgegenkommt, da man länger zusammen arbeiten kann, um das Team auf das gewünschte Niveau zu bekommen.

Die schwere der Aufgaben im kommenden Jahr verdeutlichte Dan Santos als er während der Pressekonferenz angab, dass laut seiner Berechnung 5 Punkte nicht zum Klassenerhalt reichen würden, 7 müssten es deren schon sein – denn nur die zwei besten Dritten werden in der Liga B bleiben. Er geht davon aus, dass Luxemburg und Israel gegen den Abstieg spielen werden und Schottland und Belgien um die Plätze 1 und 2.

„Wir setzen alles daran, in der Liga B zu bleiben“ so Santos. Die Doppeltermine gegen die gleichen Gegnerinnen (s.u.) kamen zustande, da Israel seine beiden Spiele gegen die drei gegnerischen Teams jeweils auf neutralem Platz bestreiten wird. Am 28.November spielen die FLF-Frauen um 13 Uhr auf Zypern, am 1.Dezember bereits um 10 Uhr Vormittags in Freundschaftsspielen im Rahmen des Trainingslagers.

Der Kader

Tor: Goetz, Jung, Oberweis, Schlimé

Abwehr: Cherkane, Dos Santos, Faria, Freymann, Kremer, Leite, Machado

Mittelfeld: Estevez Garcia, Fiorucci, Kocan, Lavinas, Mateus, Miller, Schmit C.

Angriff: Besch, Dietrich, Jorge Car., Kirps, Lourenco J., Thompson

Termine in der Nations League

3.32026: Luxemburg - Schottland

7.3.2026: Schottland - Luxemburg

14.4.2026: Israel - Luxemburg *

18.4.2026: Luxemburg - Israel *

5.6.2026: Belgien - Luxemburg

9.6.2026: Luxemburg - Belgien

* auf neutralem Platz

Video-Zusammenfassungen der Pressekonferenz