Anouar Adam ist zurück: "Dafür bin ich sehr dankbar" Nach acht Monaten Leidenszeit kehrt der Abwehrchef des VfB Oldenburg gereift auf den Rasen zurück – und schöpft Kraft aus einer neuen Perspektive von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Der Mai gilt gemeinhin als Monat der Zuversicht, doch für Anouar Adam markiert er den Beginn einer monatelangen persönlichen Prüfung. Ein Riss der Patellasehne im Training riss den 26-jährigen Leistungsträger jäh aus dem Spielbetrieb des Regionalligisten VfB Oldenburg. Was folgte, war eine Zeit der Stille, der Schmerzen und der harten Arbeit im Verborgenen. Heute, mehr als acht Monate später, ist die Stimme des Verteidigers wieder auf dem Trainingsgelände zu hören.

Schmerz als Lehrmeister Der Ausfall traf Adam in einer Phase, in der sein Team ihn sportlich dringend gebraucht hätte. Den Frust darüber verhehlt er nicht. Wie der Abwehrspieler im Interview auf der vereinseigenen Homepage schildert, war der Anfang der Reha von einer mentalen Schwere geprägt: „Gerade am Anfang war es hart für mich. Ich hatte starke Schmerzen, dazu kam der große Frust, dass ich den Jungs in der schwierigen sportlichen Phase nicht helfen konnte.“ Doch statt in Resignation zu verfallen, nutzte der „Modellathlet“ die Zwangspause für eine tiefgreifende Selbstanalyse. Die Abwesenheit vom Platz schärfte seinen Blick für das Privileg seines Berufs. Er habe gelernt, jede Minute bewusster zu genießen.

Glaube und innere Reife Bemerkenswert offen spricht Adam über die Quellen seiner Kraft. Es war nicht nur der sportliche Ehrgeiz, der ihn antrieb, sondern eine spirituelle Entwicklung. Während die körperliche Heilung voranschritt, wuchs Adam innerlich. Auf der Webseite des VfB Oldenburg gibt er einen Einblick in sein Seelenleben: „Ich bin überzeugt davon, dass Gott einem keine Hürde gibt, die man nicht bewältigen kann. Dieser Gedanke hat mir Mut gemacht, Geduld geschenkt und mir Kraft gegeben, positiv zu bleiben.“ Diese neue Balance zwischen Ambition und Dankbarkeit prägt nun sein Spiel. Adam wirkt ruhiger, überlegter. Er beschreibt einen Lernprozess, der ihn gelehrt hat, „nicht immer nur im höchsten Gang zu fahren“. Für ihn sei die Verletzung ein Weckruf gewesen, dass Entwicklung „nicht immer laut sein muss“, sondern oft in der Ruhe entstehe.