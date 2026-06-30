Anne-Frank-Gymnasium holt Turniersieg: U11 gewinnt mit 24:0 Toren Schulfußball in Erding von Andreas Heilmaier - freier Mitarbeiter · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Einen hervorragenden Eindruck hinterließen die Schüler und Schülerinnen in Klagenfurt und repräsentierten das Anne-Frank-Gymnasium eindrucksvoll. Erstmals in der Geschichte des AFG kehrte man heuer mit einem Turniersieg nach Erding zurück – Foto: Schule

Die U11 des Anne-Frank-Gymnasiums hat die United World Games in Klagenfurt gewonnen. Das Team aus Erding marschierte mit vier Siegen und 24:0 Toren durch die Vorrunde.

Mit drei Teams nahm das Anne-Frank-Gymnasium (AFG) an der 20. Auflage der United World Games in Klagenfurt teil und kehrte mit zahlreichen Eindrücken, wertvollen internationalen Erfahrungen und einem sensationellen Turniersieg zurück. Die Teilnahme unterstrich einmal mehr den hohen Stellenwert der Fußballklassen am AFG, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt 39 fußballbegeisterte Schüler reisten gemeinsam mit ihren Betreuern nach Österreich. Bereits am Vorabend des Turniers konnten sich die Teams bei einem Abschlusstraining am Klagenfurter Stadion unter nahezu professionellen Bedingungen auf die bevorstehenden Spiele einstimmen. Bei den U13-Junioren gingen gleich zwei Mannschaften des AFG an den Start. Nach einer Auftaktniederlage gegen das rumänische Team vom AS Cosmo Sport București zeigte insbesondere die erste Mannschaft Moral. Dank eines Doppelpacks von Henry Göke gelang gegen die Türken von Alkev ein 2:0-Erfolg, ehe die British School of Milan mit 5:0 (Tore: Göke, Tom Wegmann, Linus Belmer, Lenny Lehmann und Vincent Bühl) bezwungen wurde. Im Viertelfinale war nach der 0:4-Niederlage gegen die Kroaten von NK RAB Endstation.

Die zweite U13 sammelte trotz starker Konkurrenz ebenfalls wertvolle internationale Erfahrungen, blieb zwar ohne Torerfolg und Punktgewinn, konnte jedoch mit vorbildlichem Einsatz überzeugen. Für den sportlichen Höhepunkt sorgte die U11. Mit vier klaren Siegen und 24:0 Toren marschierte das Team souverän durch die Vorrunde. Auch in der K.o.-Phase blieb das AFG unaufhaltsam. Nach einem 4:0 gegen SV Viktring und einem überzeugenden 6:1-Halbfinalerfolg gegen den Nachwuchs des Vizemeisters aus San Marino vom AC Virtus wartete im Endspiel Austria Klagenfurt. Durch die Treffer von Jonas Ebert und Bastian Brugger sicherten sich die jungen Erdinger verdient den Turniersieg. Entsprechend groß war die Freude bei Spielern, Eltern und Betreuern.