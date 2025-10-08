Anne Bosio: Zwischen Familie, Fußball und Leidenschaft

Überraschung und Freude über die Auszeichnung

Als Anne Bosio vom SV Achberg erfuhr, dass sie zur FuPa-Spielerin der Woche gewählt wurde, konnte sie es kaum fassen. „Ich bin gerade sprachlos. Nein, damit hätte ich nie gerechnet, freue mich natürlich sehr darüber“, sagt die 35-Jährige. Dass sie diese Ehrung erhält, ist für sie nicht nur eine persönliche Auszeichnung, sondern vor allem auch ein Spiegel der gemeinsamen Leistung ihres Teams.

Teamgeist als Schlüssel zum Erfolg

Beim 3:0-Heimsieg gegen den SV Maierhöfen/Grünenbach war Bosio mit zwei Toren und einer Vorlage die überragende Spielerin. Doch im Vordergrund steht für sie die mannschaftliche Geschlossenheit. „Die Teamleistung war über die 90 Minuten der ausschlaggebende Punkt“, betont sie. Besonders hebt sie die Defensive hervor: „Mit einer starken Torhüterin und Abwehr, die einem Sicherheit gibt, und einem super Mittelfeld, das uns die Torvorlagen erspielt, ist es uns gelungen, gut ins Spiel zu kommen.“

Ein Schlüsselmoment war für sie das 1:0. „Das erste Tor konnten wir erzielen, nachdem Jenny Bosio mir den Ball vorgelegt hat, obwohl sie es auch alleine hätte machen können. So sind wir gut ins Spiel gekommen, und das hat uns Sicherheit gegeben.“ Von da an spielte das Team befreit auf – und holte verdient die drei Punkte.

Tore sind nur ein Teil der Geschichte

Auf die Frage, wie sie ihre Treffer am liebsten erzielt, reagiert Anne Bosio bescheiden. „Ganz egal, Hauptsache der Ball landet im Tor“, sagt sie. Für sie zählen weniger die Art oder das Spektakel, sondern das Ergebnis, das dem Team den Weg zum Erfolg ebnet.

Der Verein als zweite Familie

Seit vielen Jahren trägt Anne Bosio die Farben des SV Achberg, und für sie ist der Club längst mehr als nur ein Sportverein. „Der Verein ist wie eine große Familie für mich. Meine ganze Familie ist im Verein integriert. Die Menschen beim SV Achberg machen den Verein zu etwas Besonderem“, erzählt sie. Besonders stolz ist sie auf den Zusammenhalt im Team: „Unsere Mannschaft hat einen wahnsinnigen Zusammenhalt. Ob aktive Spielerinnen oder passive – wir sind einfach ein mega Team. Der Verein unterstützt unsere Damenmannschaft voll und ganz.“

Respekt für jede Spielerin und ein besonderes Vorbild

Eine einzelne Lieblingsspielerin im Team hat Anne Bosio nicht. „Ich schätze jede einzelne in unserem Team. Jede hat ihre Stärken und macht unsere Mannschaft dadurch so besonders“, sagt sie. Besonders rührt sie das Engagement jener Mitspielerinnen, die nach schweren Verletzungen nicht mehr auf dem Platz stehen können: „Sie unterstützen uns zu 100 Prozent an der Seitenlinie und schauen, dass wir als Team immer zusammenhalten.“

Ihr größtes Vorbild jedoch ist jemand ganz Nahestehendes: ihr Trainer und Ehemann Kevin Bosio. „Mit seiner positiven Art, seinem Verständnis für Fußball und seinem Teamgeist unterstützt er mich in allem und ermöglicht mir, mein Hobby, auch mit zwei Jungs, weiter so aktiv auszuüben.“

Die Außenbahn als Wohlfühlposition

Auf dem Platz fühlt sich Bosio am wohlsten auf der Außenbahn im Sturm. Dort kann sie ihre Stärken im Offensivspiel einbringen, sowohl mit Toren als auch mit Vorlagen. Sie will Verantwortung übernehmen und gleichzeitig die Jüngeren inspirieren: „Dem Team weiterhin mit Toren oder Vorlagen zu Siegen verhelfen und für junge Spielerinnen ein Vorbild sein.“

Ziele über den sportlichen Erfolg hinaus

Aktuell steht der SV Achberg auf dem zweiten Tabellenplatz in der Frauen-Bezirksliga Bodensee. Doch Bosio denkt nicht ausschließlich an Platzierungen. „Unser großes Ziel ist es, in der Mannschaft den Zusammenhalt nie zu verlieren. Der sportliche Erfolg muss da nicht immer im Vordergrund stehen. Aber klar, wir wollen jedes Spiel gewinnen.“

Ein Leben für den Fußball – und die Familie

Neben dem Sport spielt die Familie eine zentrale Rolle im Leben von Anne Bosio. „Mit meiner Familie und Freunden Zeit verbringen. Viel Zeit für andere Hobbys bleibt mir nicht, da wir jeden Tag auf dem Sportplatz sind – entweder einer von den Jungs muss zum Kicken oder ich“, erzählt sie lachend.

Beruf und Fußball in Einklang bringen

Beruflich ist Anne Bosio seit vielen Jahren fest verankert. „Ich bin seit 18 Jahren Groß- und Außenhandelskauffrau beim Autoteile Bemetz in Lindau und natürlich Mutti von zwei Jungs“, berichtet sie. Die Balance zwischen Beruf, Familie und Fußball ist herausfordernd, doch sie meistert sie mit Leidenschaft und Hingabe.

Ein Vorbild auf und neben dem Platz

Anne Bosio ist nicht nur eine torgefährliche Offensivspielerin, sondern auch eine Persönlichkeit, die mit ihrer Haltung und ihrem Einsatz weit über den Sport hinausstrahlt. Ihr Erfolg als FuPa-Spielerin der Woche ist Ausdruck ihres Engagements, ihrer Liebe zum Spiel und ihres unerschütterlichen Teamgeistes. Für den SV Achberg ist sie weit mehr als nur eine Spielerin – sie ist Herz und Seele einer Mannschaft, die gemeinsam Großes erreichen will.