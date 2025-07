Annalena Rieke wechselt zur AS Rom

„Für mich heißt es überraschenderweise sehr kurzfristig Abschied zu nehmen. Ich habe mich in Essen immer sehr wohl gefühlt und ich bin auf viel Verständnis gestoßen, als es um den Wechsel nach Rom ging. Ich bin sehr dankbar, dass man die Anfrage der AS Rom für mich als einmalige Chance gesehen hat und man mir diesen Schritt ermöglicht“, erklärt Rieke ihren Wechsel nach Italien.

Eine tolle Möglichkeit in Rom

In der vergangenen Saison war Rieke die zweitbeste Torschützin und unumstrittene Leistungsträgerin der Lila-Weißen. Bereits im Jahr 2018 wechselte die Mittelfeldspielerin erstmals ins Ruhrgebiet, kam nach anschließenden drei Jahren in Gütersloh zurück zur SGS und entwickelte sich dort zu einer gestandenen Bundesligaspielerin.

„Ich bin sehr dankbar für die letzten Jahre, in denen ich gelernt habe, geduldig zu sein und in denen ich mich sportlich enorm weiterentwickeln konnte“, ergänzt die 32-fache U-Nationalspielerin. „Ich bin dankbar, dass man geduldig mit mir war, als ich einige Zeit gebraucht habe in Essen anzukommen und dass der Verein mich in jeder Lebenslage unterstützt hat und wir immer gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Die Spiele an der Hafenstraße und die Fans werden mir sehr fehlen.“

Teamchef Robert Augustin zeigt Verständnis für den Transfer. „Annalena und ich kennen uns schon sehr lange, und deshalb weiß ich genau, wie viele Herausforderungen sie in ihrer Laufbahn bewältigen musste, um nun dieses Angebot eines Champions-League-Clubs zu erhalten. Ich habe allergrößten Respekt vor dem, was sie sich erarbeitet hat, und wünsche ihr von Herzen alles Gute für diesen nächsten, hochverdienten Schritt.“

Die SGS-Familie bedankt sich bei Annalena Rieke für ihren Einsatz und viele tolle gemeinsame Momente in lila-weiß und wünscht ihr für ihre sportliche und private Zukunft nur das Beste.