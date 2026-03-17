Anna Wirnsberger verstärkt die SGS ab dem kommenden Sommer

Die SGS Essen vermeldet den ersten Sommer-Zugang. – Foto: Patrik Otte

Der erste Zugang der SGS Essen für die Saison 2026/2027 ist fix: Die Lila-Weißen werden zur kommenden Spielzeit Anna Wirnsberger verpflichten. Die 21-Jährige ist auf der rechten Abwehrseite zuhause und spielt derzeit noch in der Österreichischen Bundesliga für Sturm Graz, von wo aus auch Lilli Purtscheller im Sommer 2023 ins Ruhrgebiet gewechselt war.

Dort absolvierte Wirnsberger in ihrer bisherigen Laufbahn bereits 92 Partien in denen ihr zwölf Tore gelangen. Auch insgesamt 30 Spiele für diverse Juniorinnen-Nationalmannschaften ihres Heimatlandes stehen bereits auf ihrem Konto.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung“, meint die Österreicherin. „Ich will auf jeden Fall den nächsten Schritt in meiner Karriere machen und bin sehr glücklich, das ab der kommenden Saison in Essen tun zu können. Auch von der Hafenstraße und den Essener Fans habe ich nur Gutes gehört, deswegen freue ich mich besonders darauf, das alles und die Mannschaft ab dem Sommer kennenzulernen.“