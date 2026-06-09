Anna Schild unzerstörbar – 40 Tore in 19 Spielen!

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksliga Oberbayern 01 in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
19 Spiele, 40 Tore! Die Statistik von Anna Schild in der diesjährigen Spielzeit liest sich wie ein Schmankerl. Die unfassbare Ausbeute von mehr als zwei Toren pro Spiel bringt der Kay-Stürmerin 15 Kästen Erdinger ein. Ob sie am Glas genauso treffsicher ist wie im Strafraum? Glückwunsch und Prost!
Auf dem zweiten Platz liegt Aßling/Grafing-Knipserin Sandra Funkenhauser. Im Monat Mai traf die Allzweckwaffe sechsmal, darunter ein Dreierpack im Spiel gegen die SG Neubeuern. Auch wenn es nicht für den ersten Platz gereicht hat, ist die Ausbeute von 23 Toren äußerst beeindruckend.
Gleiches gilt für Anna Obermeier. Mit ihren 18 Toren war sie in vielen Spielen der Garant für den Erfolg ihrer SG St.Wolfgang/Lengdorf. Im Mai kam sie zu drei Treffern und einem versöhnlichen Saisonabschluss.
1. Anna Schild, SV 1966 Kay: 40 Tore
2. Sandra Funkenhauser, SG TSV Aßling/TSG Grafing: 23 Tore
3. Anna Obermeier, SG St.Wolfgang/Lengdorf: 18 Tore
4. Sandra Moleh, SG TSV Aßling/TSV Grafing: 15 Tore
5. Mathilde Golla, TSV Babensham/Eiselfing: 14 Tore
6. Michaela Gradl, DJK Otting: zwölf Tore
7. Katharina Blank, FC Sportfreunde Schwaig: elfTore
8. Sandra Gillhuber, SG St.Wolfgang/Lengdorf: zehn Tore
8. Laura Pirker, TSV Haar/TSV Grasbrunn: zehn Tore
10. Michelle Brummer, TSV Babensham/Eiselfing: neun Tore
und eine weitere Spielerin mit neun Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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