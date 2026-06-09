Anna Schild unzerstörbar – 40 Tore in 19 Spielen!

19 Spiele, 40 Tore! Die Statistik von Anna Schild in der diesjährigen Spielzeit liest sich wie ein Schmankerl. Die unfassbare Ausbeute von mehr als zwei Toren pro Spiel bringt der Kay-Stürmerin 15 Kästen Erdinger ein. Ob sie am Glas genauso treffsicher ist wie im Strafraum? Glückwunsch und Prost!

Auf dem zweiten Platz liegt Aßling/Grafing-Knipserin Sandra Funkenhauser. Im Monat Mai traf die Allzweckwaffe sechsmal, darunter ein Dreierpack im Spiel gegen die SG Neubeuern. Auch wenn es nicht für den ersten Platz gereicht hat, ist die Ausbeute von 23 Toren äußerst beeindruckend.