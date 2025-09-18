Anna Patschke brilliert: Spielerin der Woche dank Doppelpack beim 6:0

Nach dem 6:0 gegen den SC Blönried war die Gefühlslage beim TSV Eschach eindeutig. „Nach dem Abpfiff war die Freude über den Sieg und den gelungenen Saisonauftakt natürlich riesig“, sagt Anna Patschke. Dass es nicht nur das Ergebnis war, das wirkte, zeigt ihr Zusatz: „Besonders, weil wir an die starke Leistung aus dem Pokalspiel der Vorwoche anknüpfen konnten.“

Patschke führt den gelungenen Auftakt ausdrücklich auf die Arbeit der Wochen davor zurück: „Außerdem haben wir gesehen, dass sich die lange und teilweise auch sehr intensive Vorbereitung ausgezahlt hat.“ Die Konsequenz auf dem Platz spürte die Mannschaft körperlich und mental: „Alle waren topfit und hochmotiviert für den Start in die neue Saison.“

Feiern mit Takt und Taktik

Gefragt nach den Momenten nach dem Schlusspfiff, beschreibt Patschke unprätentiös, aber präzise die Szenerie: „Den Sieg haben wir anschließend bei guter Musik in der Kabine gefeiert.“ Patschke prägte den Auftakt nicht nur atmosphärisch, sondern direkt auf dem Spielberichtsbogen: ein Doppelpack und eine weitere Torvorlage.

Die Angreiferin betont dennoch die Teamleistung. „Ich persönlich möchte auch weiterhin mit meinen Toren und meiner Spielweise zur erfolgreichen Saison beitragen“, sagt sie – und setzt sogleich den Rahmen: „Aber das Wichtigste für mich ist, dass wir als Mannschaft gut zusammenhalten und weiterhin so viel Spaß auf und neben dem Platz haben.“

Zielkorridor: Vom Klassenerhalt zur oberen Tabellenregion

Der Weg in der Regionenliga 6 ist klar markiert: „Unser Ziel für dieses Jahr ist auf jeden Fall, uns weiter zu steigern“, sagt Patschke. Die jüngere Vergangenheit dient als Messlatte: „Nachdem wir im ersten Jahr in der Regionenliga den Klassenerhalt nur knapp in der Relegation sichern konnten, haben wir uns in der letzten Saison schon deutlich verbessert.“ Für die neue Spielzeit benennt sie einen konkreten Anspruch: „Jetzt wollen wir einen Platz im oberen Tabellendrittel erreichen.“

Die Stauchung der Leistungsdichte ist ein Motiv, das Patschke wiederholt. „Das Niveau in der Liga schätze ich als sehr hoch ein“, sagt sie. Sie verweist auf Zugänge und Absteiger, die das Feld verdichten: „Mit Bad Waldsee und Kressbronn sind zwei starke Aufsteiger dabei. Auch Unterzeil und Mietingen, die aus der Landesliga abgestiegen sind, sind richtig gute Teams.“ Ihr Ausblick auf die Wettbewerbslage fällt knapp und pointiert aus: „Insgesamt wird die Liga, glaube ich, ziemlich ausgeglichen und spannend, mit vielen engen Ergebnissen.“

Rolle im Kollektiv: Präsenz auf und neben dem Platz

Der individuelle Beitrag ist bei Patschke nie Selbstzweck. Sie ordnet ihn in ein erweitertes Verantwortungsverständnis ein: „Selbst wenn ich mal nicht spielen kann, versuche ich, die Mädels auch abseits des Feldes zu unterstützen und bei jedem Spiel dabei zu sein.“ Dass Patschke Wirkung entfalten kann, hat sie bereits unterlegt: „In der vergangenen Saison hast du zwölf Tore geschossen“, lautet der Bezug im Gespräch – und Patschke knüpft mit ihren Zielen nahtlos daran an.

Klassische Derby-Schablonen greifen 2024/25 weniger. „Da mit Grünkraut und Tettnang zwei Teams die Liga verlassen haben, gegen die wir immer spannende Derbys bestreiten konnten, gibt es in dieser Saison leider keine direkten Nachbarschaftsduelle mehr“, sagt Patschke. Den Spannungsbogen bezieht sie deshalb aus anderen Konstellationen: „Trotzdem freue ich mich schon auf die Partien, in denen wir letzte Saison nur knapp verloren haben und bin gespannt, wie wir uns diesmal schlagen.“

Bezirkspokal als zweite Bühne

Neben der Liga markiert Patschke klar den Cup-Weg als Entwicklungsraum. „Auch auf die Spiele im Bezirkspokal freue ich mich schon sehr“, sagt sie – und verknüpft ihn mit einem Ergebnisziel: „… und hoffe, dass wir in diesem Jahr weiterkommen als im letzten.“

Die Frage nach Vorbildern beantwortet Patschke ohne Umschweife: „Mein fußballerisches Vorbild ist Klara Bühl, die mich vor allem mit ihrer Schnelligkeit und Beidfüßigkeit beeindruckt.“ Es ist eine Wahl, die ihr eigenes Profil akzentuiert: Tempo, Variabilität, Zielstrebigkeit – genau jene Faktoren, die sich im Auftaktspiel gezeigt haben.

Leistung definiert Patschke als Ergebnis eines Geflechts. „Auf meinem bisherigen Weg haben mich vor allem meine Trainer, Mitspielerinnen, Zuschauer und die Verantwortlichen im Verein sehr unterstützt“, sagt sie. Der letzte Satz ist ein bewusster Dank und eine Standortbestimmung: „Ohne diese Unterstützung wäre vieles nicht möglich gewesen.“