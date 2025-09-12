Anna Madls Club-Rückkehr: »Es zählt nur ein Sieg«

Am Valznerweiher ist für Anna Madl einst ein großer Traum geplatzt. Die Bischofsreuterin war kurz davor, im Trikot des 1. FC Nürnberg den ganz großen Durchbruch zu schaffen. Letztlich misslang dieses Vorhaben aber leider. Die Zeit jedoch hatte alle Wunden verheilen lassen, sodass im Rückblick das Positive deutlich überwiegt. Und genau deshalb freut sich die 25-Jährige darauf, wenn sie am Sonntag im Rahmen des 3. Spieltages der Frauen-Bayernliga erstmals im Rahmen eines Pflichtspieles nach Mittelfranken zurückkehren kann.
Es ist aber nicht nur für die Defensivspielerin mehr oder weniger eine Reise ins Ungewisse. „Es ist schon ein etwas anderes Spiel für mich, auch wenn ich beim Club fast keinen mehr kenne“, macht Anna Madl deutlich. Gerade der FCN II ist für sie und den ganzen FC Ruderting insgesamt eine große Unbekannte. Weil die Bundesliga-Reserve eine U19 ist, und deshalb die jungen Spielerinnen mit den üblichen Leistungs-Schwankungen zu kämpfen haben. Und weil es ohnehin schwierig ist, einen Liganeuling einzuschätzen.
Aber natürlich, das ist für Madl klar, "zählt gegen einen Aufsteiger nur ein Sieg. Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“ In einer Saison, die von den Verantwortlichen im Vorfeld als Jahr der Konsolidierung ausgerufen worden ist, ist also zumindest die Marschroute für diese Begegnung eindeutig. Im Gegensatz zu Trainer Florian Spiller und Managerin Johanna Maier setzt Anna Madl ohnehin nicht unbedingt auf Understatement. „Wir haben keine Druck“, schlägt sie zunächst in die selbe Kerbe. Dann jedoch wird sie deutlicher: „Wir sind nicht schlechter geworden. Und Vizemeister wollen wir nicht wieder werden!“ Dann lieber Dritter? Die 25-Jährige lacht...
Man lehnt sich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man vorhersagt, dass Ruderting auch in dieser Spielzeit wieder ganz vorne dabei sein wird. Davon geht auch Co-Trainer Joschka Hobitz aus. „Wir hatten in der Vergangenheit nur selten Berührungspunkte, wissen aber, dass Ruderting sehr gute Spielerinnen mit viel Erfahrung hat“, lobt der Club-Funktionär den kommenden Gegner. „Sie sind im technischen Bereich gut aufgestellt, haben viel Tempo in ihrem Spiel und sind besonders im Spielaufbau durch lange Bälle gefährlich. Körperlich werden sie überlegen sein, sie sind aber vermutlich taktisch nicht so flexibel wie wir.“
Hobitz zufolge seien die Rollen klar verteilt. Auf der einen Seite das Team, „das die Bayernliga als Ausbildungswettbewerb, in dem Entwicklung an oberster Stelle steht“ sieht. Auf der anderen der Platzhirsch, der in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass er zu den besten Teams Bayerns zählt. Dennoch will es der FCN II dem Favoriten „so schwer wie möglich“ machen. „Wir freuen uns auf die Herausforderung.“ Anna Madl auch. Und trotz aller positiven Erinnerungen an den Valznerweiher, will die Bischofsreuterin keine Geschenke verteilen bei ihrer Rückkehr...