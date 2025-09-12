Führungspielerin und Leistungsträgerin: Anna Madl (Nummer 20) ist beim FC Ruderting nicht nur auf diesem Bild mittendrin. – Foto: Peter Solek

Anna Madls Club-Rückkehr: »Es zählt nur ein Sieg« 3. Spieltag in der Frauen-Bayernliga: Die 25-jährige Defensivspielerin des FC Ruderting lief in jungen Jahren für den 1. FC Nürnberg auf. Gegen die Club-U19 müssen die Niederbayern am Sonntag ran.

Am Valznerweiher ist für Anna Madl einst ein großer Traum geplatzt. Die Bischofsreuterin war kurz davor, im Trikot des 1. FC Nürnberg den ganz großen Durchbruch zu schaffen. Letztlich misslang dieses Vorhaben aber leider. Die Zeit jedoch hatte alle Wunden verheilen lassen, sodass im Rückblick das Positive deutlich überwiegt. Und genau deshalb freut sich die 25-Jährige darauf, wenn sie am Sonntag im Rahmen des 3. Spieltages der Frauen-Bayernliga erstmals im Rahmen eines Pflichtspieles nach Mittelfranken zurückkehren kann.

Es ist aber nicht nur für die Defensivspielerin mehr oder weniger eine Reise ins Ungewisse. „Es ist schon ein etwas anderes Spiel für mich, auch wenn ich beim Club fast keinen mehr kenne“, macht Anna Madl deutlich. Gerade der FCN II ist für sie und den ganzen FC Ruderting insgesamt eine große Unbekannte. Weil die Bundesliga-Reserve eine U19 ist, und deshalb die jungen Spielerinnen mit den üblichen Leistungs-Schwankungen zu kämpfen haben. Und weil es ohnehin schwierig ist, einen Liganeuling einzuschätzen. So., 14.09.2025, 14:00 Uhr 1. FC Nürnberg Nürnberg II FC Ruderting Ruderting 14:00 PUSH

Aber natürlich, das ist für Madl klar, "zählt gegen einen Aufsteiger nur ein Sieg. Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“ In einer Saison, die von den Verantwortlichen im Vorfeld als Jahr der Konsolidierung ausgerufen worden ist, ist also zumindest die Marschroute für diese Begegnung eindeutig. Im Gegensatz zu Trainer Florian Spiller und Managerin Johanna Maier setzt Anna Madl ohnehin nicht unbedingt auf Understatement. „Wir haben keine Druck“, schlägt sie zunächst in die selbe Kerbe. Dann jedoch wird sie deutlicher: „Wir sind nicht schlechter geworden. Und Vizemeister wollen wir nicht wieder werden!“ Dann lieber Dritter? Die 25-Jährige lacht...

Anna Madl (2.v.l.) spielte von 2016 bis 2020 für den 1. FC Nünberg - u.a. in der drittklassigen Regionalliga. – Foto: Uwe Stöffler