Anna Luisa Janietz stellt sich gerne neuen Herausforderungen

„Haben immer eine gute Moral“: SG-Stürmerin Anna Luisa Janietz (Mitte, mit Lara Hoffmann, links, und Sophie Ertl) | Foto: Gerd Gründl

Ein Kilometer Laufen, rauf auf den Skiergometer, wieder ein Kilometer Laufen, danach Schlitten schieben und so weiter. Bis man acht Kilometer gelaufen ist und acht Fitness- und Kraftübungen im Wechsel absolviert hat. Das Format, das an einen vermeintlich normalen Trainingstag unter dem früheren Fußballcoach Felix Magath erinnert, nennt sich Hyrox. Dem Fitnesswettbewerb hat sich Anna Luisa Janietz vor drei Jahren in Karlsruhe gestellt. Sie spricht vom Reiz, "sich selbst zu challengen". Der Hyrox "war ein Mega-Erlebnis", das sie allein für das "Gefühl, wenn man es geschafft hat", jedem empfiehlt.

Ausdauer, Willen und Leidensfähigkeit beweist die 28-Jährige in vielen Bereichen ihres Lebens. Etwa als Fußballerin der SG Hausen-Nollingen. Es waren anfangs harte Jahre in der Verbandsliga, in denen man teils "mit einer Portion Glück oben geblieben" sei. Siege waren rar gesät: zwei Stück in 40 Spielen zwischen 2018 und 2022. Da waren die beiden folgenden, erfolgreichen Landesligajahre inklusive Aufstieg 2024 ein Balsam.