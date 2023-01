Anna Jürgens verstärkt die Concordia-Frauen!

Zur Rückrunde verstärkt Anna Jürgens unsere erste Frauenmannschaft!

Anna kommt ursprünglich aus Brögbern und spielte in den letzten Jahren für den SV Union Meppen in der Oberliga Niedersachsen. Sie wohnt seit letztem Sommer in Emsbüren.