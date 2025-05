Anna Gottemeier wechselt zur FSG - 2. Neuzugang perfekt

FSG Irxleben/ Niederndodeleben

Anna Gottemeier (23) bringt eine beeindruckende Fußballkarriere mit, die von den Anfängen bei den Tangermünder Jungs (bis zur B-Jugend) der Saxonia bis hin zu Stationen bei namhaften Vereinen im weiblichen Fußball reicht. Ihre sportliche Reise führte sie durch verschiedene Stationen, darunter die Nachwuchsabteilung beim VfL Wolfsburg in der U15 (2015-2017), des B-Juniorinnen Bundesligateams des Magdeburger FFC U17 sowie der Frauen-Regionalliga Mannschaft des MFFC (2018-2020). Zudem sammelte sie internationale Erfahrung am Northeast Community College (2021-2022) in Norfolk, Nebraska, in den USA, bevor sie aufgrund eines komplizierten Schienbeinbruchs ihre College-Zeit vorzeitig beenden musste. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland spielte sie bei TuS Leutzsch (2022-2024) in Leipzig und war zuletzt bei der Spielgemeinschaft Walsleben/Rochau (2024-2025) in ihrer altmärkischen Heimat aktiv.