Ann Katrin und Jennifer Schilling als Ansprechpartnerinnen berufen Aktuelle Informationen kommen vom Württembergischen Fußballverband. von wfv · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Der Württembergische Fußballverband (WFV) hat Ann Katrin Schilling und Jennifer Schilling in die Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt berufen. Mit ihrer langjährigen beruflichen Erfahrung in der Sozialpädagogik sowie ihren vielfältigen Qualifikationen im Bereich Gewaltprävention und Gesprächsführung bringen beide hervorragende Voraussetzungen für diese wichtige Aufgabe mit.

Ann Katrin Schilling ist seit 2012 als Schulsozialarbeiterin beim Gemeindeverwaltungsverband Immendingen/Geisingen tätig. Jennifer Schilling arbeitet ebenfalls seit 2012 als Sozialpädagogin in der Schulsozialarbeit und offenen Jugendarbeit der Gemeinde Pfalzgrafenweiler. Beide engagieren sich darüber hinaus seit vielen Jahren ehrenamtlich im Jugendbüro Rangendingen. Zu ihren fachlichen Qualifikationen zählen unter anderem Fortbildungen in den Bereichen Gewaltprävention, Gesprächsführung, Psychotraumatologie sowie sexualisierte Gewalt. Zudem verfügen beide über die Zusatzqualifikation als Anti-Aggressionstrainerinnen.

Auch im Sport sind Ann Katrin und Jennifer Schilling seit vielen Jahren ehrenamtlich aktiv. Als Schiedsrichterinnen des SV Rangendingen und als Jugend-Einteilerinnen innerhalb der Schiedsrichter-Gruppe Zollern kennen sie die Strukturen und Herausforderungen des Sports aus eigener Erfahrung. WFV-Präsident Matthias Schöck dankt beiden für ihre Bereitschaft, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen: „Der Schutz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vor sexualisierter Gewalt hat für den WFV höchste Priorität. Mit Ann Katrin und Jennifer Schilling konnten wir zwei fachlich hervorragend qualifizierte und im Sport verwurzelte Persönlichkeiten für unsere Anlaufstelle gewinnen. Für ihr Engagement und die Bereitschaft, diese wichtige Verantwortung zu übernehmen, gilt ihnen unser herzlicher Dank.“