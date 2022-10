Ann-Kathrin Kundermanns Standbein besorgt den Siegtreffer Teaser RL Frauen: +++ In der Frauenfußball-Regionalliga hat der FSV Hessen Wetzlar im Heimspiel gegen den 1. FFC Hof wichtige drei Punkte eingefahren. Das entscheidende Tor fällt auf kuriose Weise +++

WETZLAR - Die Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar hatten nach dem Abpfiff allen Grund zum Jubeln. Die Domstädterinnen setzten sich in der Regionalliga Süd knapp mit 1:0 (0:0) gegen die Gäste vom 1. FFC Hof durch. Die teilweise enorm zerfahrene Partie im Wetzlarer Stadion nahm erst in der Schlussphase an Fahrt auf. Die feldüberlegenen Gastgeberinnen belohnten sich am Ende selbst - in Slapstickmanier fiel der Siegtreffer.