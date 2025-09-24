Anmeldefrist bis Donnerstag Badischer Fußballverband +++ bfv-Kongress 2025 & "Trainingsphilosophie Deutschland"

Karlsruhe. Am 03. und 04. Oktober 2025 verwandelt sich die Sportschule Schöneck in ein Zentrum des Fußballwissens: Der bfv Trainer*innen-Kongress 2025 bietet Coaches aus ganz Baden eine einzigartige Möglichkeit zur Weiterbildung, zum Austausch und zur Inspiration. Parallel dazu findet am 03. Oktober mit der Veranstaltung "Trainingsphilosophie Deutschland" ein weiteres hochkarätiges Fortbildungsformat statt.

Der bfv Trainer*innen-Kongress umfasst insgesamt 20 Lerneinheiten und ist damit voll zur Lizenzverlängerung anerkannt – eine vorherige kleine Fortbildungsmaßnahme ist nicht notwendig. Teilnehmen können alle Mitglieder eines badischen Fußballvereins, unabhängig davon, ob sie eine Trainerlizenz besitzen. Wer den Kongress zur Verlängerung seiner Lizenz nutzen möchte, muss ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis sowie ein sportärztliches Attest vorlegen. ► Jetzt anmelden: Trainer*innen-Kongress im DFBnet

Ein ganz besonderes Highlight erwartet die Teilnehmenden am 03. Oktober 2025: Im Rahmen des Kongresses findet die Sonderveranstaltung „Trainingsphilosophie Deutschland“ statt. Dafür können sich Interessierte auch gesondert anmelden, ohne den kompletten Trainer*innen-Kongress zu absolvieren. Von 13 bis 21 Uhr erleben so bis zu 500 Teilnehmende eine kompakte, praxisnahe Fortbildung – ebenfalls als kleine Maßnahme zur Lizenzverlängerung anerkannt. Besonders spannend: Ex-Nationalspieler Lars Stindl und der renommierte Trainer Daniel Stredak leiten nicht nur die theoretische Einführung, sondern auch das Praxistraining mit E- und C-Jugendteams aus der Region. Abgerundet wird der Tag mit einer exklusiven Talkrunde am Abend, bei der neben Stindl und Stredak auch Damir Dugandzic, sportlicher Leiter des DFB-Talentförderprogramms, und Ronny Zimmermann, DFB-Vize und bfv-Präsident, Rede und Antwort stehen.