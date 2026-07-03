Ankommen, angreifen, attraktiv bleiben Teamcheck Nordhessen: Fulle-Kicker Kassel von red · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mara

Die Fulle-Kicker Kassel gehen mit Rückenwind in die neue Saison. Das selbst gesteckte Ziel der vergangenen Spielzeit wurde erreicht, entsprechend zufrieden fällt die Bilanz aus. Nun wartet die nächste Herausforderung: eine neue Spielklasse, ein wachsender Verein und erstmals auch eine zweite Herrenmannschaft. Spieler Philip Ludloff formuliert den Anspruch dennoch bewusst bodenständig: Die Fulle-Kicker wollen gut ankommen, ihren Fußball weiterentwickeln und auch künftig attraktiv auftreten.

Die Vorbereitung begann bereits am 28. Juni. Das frühe Startdatum ist bewusst gewählt, schließlich beginnt Anfang August bereits die Serie beziehungsweise die Pokalrunde. Der Vorbereitungsplan ist dicht gefüllt: Neben mehreren Testspielen und Turnieren ist auch ein Trainingstag vorgesehen. Ein besonderer Höhepunkt steht am 11. Juli an. Dann richten die Fulle-Kicker erstmals ein eigenes Turnier in der Fulle-Arena aus. Für den noch jungen Verein ist das nicht nur sportlich interessant, sondern auch ein weiterer Schritt in der Entwicklung der eigenen Struktur und Identität. Teamleistung als Erfolgsbasis Einzelne Spieler möchte Ludloff nicht hervorheben. Zu sehr habe der Erfolg der vergangenen Saison auf dem Kollektiv beruht. „Das Team steht bei uns an erster Stelle“, lautet die klare Linie. Über die gesamte Saison hinweg sei es eine geschlossene Mannschaftsleistung gewesen, die den Verein dorthin gebracht habe, wo er nun steht.

Genau diese Geschlossenheit soll auch in der neuen Spielklasse tragen. Die Fulle-Kicker wollen sich nicht verstecken, sondern weiterhin mit einem attraktiven Spielstil auftreten. Wohin dieser Weg führt, soll sich im Laufe der Saison zeigen. Entscheidend wird sein, wie schnell sich die Mannschaft an das neue Niveau gewöhnt. Zweite Mannschaft und junge Verstärkungen Auch personell wächst der Verein weiter. Zur neuen Saison melden die Fulle-Kicker erstmals eine zweite Herrenmannschaft, wodurch mehrere neue Spieler zum Klub stoßen. Für die erste Mannschaft wurden zudem zwei junge und hungrige Akteure verpflichtet: Justin Luquin kommt von Kaufungen II, Danny Dietzel wechselt vom SV Nordshausen.