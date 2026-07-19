Anklage gegen acht Personen nach Spielabbruch in Michelstadt

Odenwald. Eineinhalb Jahre nach den heftigen Ausschreitungen bei der Partie zwischen dem VfL Michelstadt und Türk Breuberg in der A-Liga Odenwald mit mehreren Verletzten hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt Anklage gegen acht Personen erhoben. „Die Angeschuldigten sollen an den gewalttätigen Ausschreitungen am 1. Dezember 2024 im Heinrich-Ritzel-Stadion in Michelstadt im Rahmen eines Fußballspiels der Kreisliga A beteiligt gewesen sein“, erklärt Oberstaatsanwalt Robert Hartmann. Den Beschuldigten im Alter von 19 bis 64 Jahren wird gefährliche Körperverletzung beziehungsweise Landfriedensbruch vorgeworfen.
Was es in der Anklage zum Auslöser der Auseinandersetzung heißt und wann ein Prozess beginnen kann, lest ihr im Artikel auf Echo Online (Plus).