Anklage gegen acht Personen nach Spielabbruch in Michelstadt

Auf der Tribüne im Heinrich-Ritzel-Stadion in Michelstadt haben sich am 1. Dezember 2024 bei der Partie zwischen dem VfL Michelstadt und Türkiyemspor Breuberg unschöne Szenen abgespielt. © Herbert Krämer

Odenwald. Eineinhalb Jahre nach den heftigen Ausschreitungen bei der Partie zwischen dem VfL Michelstadt und Türk Breuberg in der A-Liga Odenwald mit mehreren Verletzten hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt Anklage gegen acht Personen erhoben. „Die Angeschuldigten sollen an den gewalttätigen Ausschreitungen am 1. Dezember 2024 im Heinrich-Ritzel-Stadion in Michelstadt im Rahmen eines Fußballspiels der Kreisliga A beteiligt gewesen sein“, erklärt Oberstaatsanwalt Robert Hartmann. Den Beschuldigten im Alter von 19 bis 64 Jahren wird gefährliche Körperverletzung beziehungsweise Landfriedensbruch vorgeworfen.