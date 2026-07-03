Anker Wismar verstärkt die Offensive vor dem Hansa-Kracher

– Foto: Marcel Eichholz

Der FC Anker Wismar stellt die Weichen für die neue Saison 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Nord. Mit den Verpflichtungen von Flügelspieler Jakob Ewert und Stürmer John-Lukas Sauer erhält die Offensive namhafte Verstärkung. Unterdessen sorgt das Testspiel gegen den Drittligisten F.C. Hansa Rostock für eine riesige Ticketnachfrage und ein nahezu ausverkauftes Stadion.

Mit Jakob Ewert präsentiert der FC Anker Wismar einen neuen Akteur für die offensive Außenbahn. Der 26-jährige Flügelspieler gilt als schnell sowie quirlig und soll das Spiel der Mecklenburger durch Tempoläufe, Eins-gegen-Eins-Situationen und Torgefahr beleben. Ewert genoss seine fußballerische Ausbildung beim FC Mecklenburg Schwerin, für den er über Jahre hinweg in der Verbands- und Oberliga aktiv war und mehr als 140 Pflichtspiele absolvierte. Zuletzt lief er für eine Saison beim VfB Goldenstädt auf. Dort machte er in der Landesklasse sowie beim Ergo-Cup mit Toren, Vorlagen und einem spektakulären Freistoßtor auf sich aufmerksam. Nun zieht es ihn an die Küste, wo er dynamisch und kreativ den nächsten Karriereschritt anstrebt.

Erfahrung und Torinstinkt im Angriff

Für das Sturmzentrum wurde John-Lukas Sauer unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Angreifer wechselt von der U23 des F.C. Hansa Rostock nach Wismar und bringt eine beachtliche Erfahrung aus dem NOFV-Gebiet mit. Sauer absolvierte in seiner bisherigen Laufbahn 113 Spiele in der Oberliga und stand 101-mal in der Brandenburgliga auf dem Platz. Vor seiner Station in Rostock war er über Jahre hinweg ein wichtiger Leistungsträger beim 1. FC Frankfurt und beim FSV Union Fürstenwalde. Der Spieler zeichnet sich durch Mentalität, Einsatz und einen ausgeprägten Torinstinkt aus, wodurch die Angriffsreihe des FC Anker deutlich variabler und gefährlicher aufgestellt sein wird.

Große Kulisse gegen den Drittligisten

Die Vorfreude im Umfeld des Vereins wird durch ein sportliches Highlight der Vorbereitung weiter angeheizt. Am Mittwoch, dem 08.07.2026, empfängt der FC Anker Wismar um 18:30 Uhr den Drittligisten F.C. Hansa Rostock zu einem prestigeträchtigen Testspiel. Das Interesse der Fußballfans in der Region ist immens, denn der Online-Ticketshop ist bereits nahezu ausverkauft. Am Spieltag selbst wird ab 16:30 Uhr an der Stadionkasse nur noch ein begrenztes Restkontingent an Eintrittskarten zur Verfügung stehen. Da mit einem restlos ausverkauften Haus gerechnet wird, wird den Zuschauern eine frühzeitige Anreise dringend empfohlen. Zuvor steht am morgigen Samstag um 16.30 Uhr das Testspiel gegen den Regionalligisten Greifswalder FC an.