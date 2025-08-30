Anker Wismar und SG Union Klosterfelde liefern ein Spektakel

Die Fortsetzung des 4. Spieltags der NOFV-Oberliga Nord brachte im Duell zwischen dem FC Anker Wismar und der SG Union 1919 Klosterfelde ein echtes Torfestival. In einer Partie voller Emotionen, Führungswechsel und packender Szenen trennten sich die beiden Teams mit einem Unentschieden.

Bereits in der 17. Minute brachte Adrian Heinle die Gäste in Führung und sorgte für Ruhe im Spiel der TSG. Tennis Borussia versuchte anschließend, Druck aufzubauen, fand jedoch keine Lücke in der stabilen Defensive der Gäste. In der 79. Minute erhöhte Younes Laribi auf 2:0 und legte damit den Grundstein für den Auswärtssieg. In der Nachspielzeit machte Laribi mit seinem zweiten Treffer in der 90.+6 Minute endgültig alles klar. ---

Die Gäste aus Klosterfelde erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 14. Minute durch Caner Özcin in Führung. Doch die Antwort des FC Anker Wismar ließ nicht lange auf sich warten: Niklas Tille verwandelte in der 29. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Wenig später sorgte Gentuar Durmishi in der 32. Minute erneut für die Führung der Gäste. Jonas Hurtig glich in der 42. Minute zum 2:2 aus, ehe Lares Kodanek in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den 3:2-Führungstreffer für Wismar erzielte. Direkt nach dem Seitenwechsel war es erneut Caner Özcin, der in der 46. Minute mit seinem zweiten Treffer den Endstand besorgte. Trotz Unterzahl – Danilo John hatte in der 27. Minute Gelb-Rot gesehen – stemmte sich Wismar gegen die Angriffe der Gäste und verteidigte das Remis bis zum Schlusspfiff. ---

Der TuS Makkabi Berlin setzte am letzten Spieltag ein Ausrufezeichen. Der 4:1-Erfolg beim Berliner AK zeigte die ganze Offensivpower der Mannschaft, die durch Tore von Ibrahima Sory Camara, Ismail Ceesay, Kevin Coleman und Abdoul Karim Soumah überzeugte. Nun empfängt Makkabi die SG Dynamo Schwerin, die nach dem frühen Führungstreffer von Randy Dei gegen Tabellenführer TeBe lange auf einen Punkt hoffen durfte, am Ende aber mit leeren Händen dastand. Mit vier Punkten aus drei Spielen ist Schwerin im Mittelfeld, will aber verhindern, dass der Abstand nach oben wächst. ---

Der SV Sparta Lichtenberg lieferte in Rostock ein Spektakel, musste aber trotz dreier Auswärtstore beim 3:4 die erste Saisonniederlage hinnehmen. Gegner S.D. Croatia Berlin verlor zu Hause mit 2:5 gegen Tasmania Berlin. Zwar erzielten Omar Ammar und Muhammed Akova zwei Treffer, doch defensiv blieb das Team anfällig. Beide Teams wollen nun Wiedergutmachung leisten – Sparta, um oben dranzubleiben, Croatia, um sich vom Tabellenkeller zu lösen. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin Tasmania SV Lichtenberg 47 Lichtenberg 14:00 PUSH

Der SV Tasmania Berlin kommt mit Rückenwind in dieses Spiel. Der 5:2-Sieg bei Croatia war offensiv ein Ausrufezeichen, vor allem Konstantinos Grigoriadis, Pedro Vitor Cruz Magalhaes, Daniel Kaiser und Lukas Stagge glänzten mit Treffern. Nun wartet mit dem SV Lichtenberg 47 der Tabellenzweite, der sich am vergangenen Wochenende mit 2:1 gegen Anker Wismar durchsetzte. Christian Gawe und John Gruber sorgten mit ihren Toren für den dritten Sieg in Serie. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel: Lichtenberg 47 will seine perfekte Bilanz verteidigen, Tasmania mit einem Sieg in die Spitzengruppe vorrücken. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria Berliner AK Berliner AK 14:00 PUSH

Für den FC Viktoria 1889 Berlin wird die Lage immer ernster. Nach dem 0:5-Debakel bei Aufsteiger Klosterfelde steht das Team punktlos am Tabellenende. Auch der Berliner AK konnte seine Negativserie nicht stoppen, unterlag zu Hause Makkabi mit 1:4, trotz eines Elfmetertreffers von Abdulkadir Beyazit. Beide Mannschaften brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, um die Negativspirale zu beenden. Ein Sieg in diesem Kellerduell könnte ein Befreiungsschlag sein. ---

Morgen, 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf FSV Optik Rathenow Rathenow 14:00 PUSH

Eintracht Mahlsdorf zeigte beim 1:1 in Neustrelitz Moral und erkämpfte einen wichtigen Auswärtspunkt. Nils Wilko Stettin sorgte mit seinem Treffer dafür, dass die Mannschaft mit vier Punkten auf einen stabilen Start zurückblicken kann. Gegner FSV Optik Rathenow steckt hingegen in der Krise. Die 1:3-Heimniederlage gegen Aufsteiger Siedenbollentin war die dritte Pleite im dritten Spiel, trotz des späten Anschlusstreffers von Enes Gök. Rathenow steht unter Zugzwang und braucht dringend Punkte, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. ---