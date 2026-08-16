Anker Wismar steht ganz vorne – Drama in Stendal und Klosterfelde

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In einem hochemotionalen und mitreißenden Schlagabtausch sicherte sich die TSG Neustrelitz vor heimischer Kulisse einen knappen Erfolg gegen den SV Siedenbollentin. Die Hausherren legten einen Traumstart hin, als Manuel Härtel bereits in der 10. Minute den Führungstreffer zum 1:0 erzielte. Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten in der 38. Minute durch Marius Schreiber auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste jedoch eine beeindruckende Moral und kämpften sich leidenschaftlich zurück in die Partie. Mike Eglseder verkürzte in der 57. Minute auf 2:1, ehe Daniel Eidtner in der 73. Minute den umjubelten Ausgleich zum 2:2 markierte. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn die TSG antwortete prompt: Nur drei Minuten später, in der 76. Minute, erzielte Jean-Luca Beck das entscheidende Tor zum 3:2-Endstand und entschied dieses packende Duell zugunsten der Hausherren.

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In einer intensiv geführten Begegnung erkämpfte sich der BSV Eintracht Mahlsdorf vor heimischem Publikum den ersten Dreier der Saison gegen den FSV Optik Rathenow. Beide Mannschaften schenkten sich in den Zweikämpfen keinen Zentimeter Boden und suchten mit viel Einsatz nach der entscheidenden Lücke im gegnerischen Abwehrverbund. Die Partie wurde unmittelbar vor dem Pausenpfiff entschieden: In der 45. Minute erzielte Moritz Tomczak den Führungstreffer zum 1:0-Endstand für die Eintracht. Im zweiten Durchgang stemmten sich die Rathenower gegen die drohende Niederlage, doch Mahlsdorf verteidigte den knappen Vorsprung. ---

476 Zuschauer sahen ein hochemotionales Spektakel, bei dem der 1. FC Lok Stendal eine Zwei-Tore-Führung noch aus der Hand gab. Die Hausherren erwischten einen Traumstart, als Rosario Schulze bereits in der 5. Minute zur 1:0-Führung traf. Kurz nach der Pause baute Philip Witte in der 49. Minute den Vorsprung auf 2:0 aus. Doch der FC Anker Wismar bewies eine leidenschaftliche Moral und blies zur Aufholjagd. John-Lukas Sauer erzielte in der 51. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1. In der Schlussphase kippte die Partie vollends: Ein Eigentor führte in der 81. Minute zum 2:2-Ausgleich, ehe Lares Kodanek in der 85. Minute mit dem Treffer zum 2:3 den dramatischen Auswärtssieg für Wismar perfekt machte. ---

Der Regionalliga-Absteiger FC Hertha 03 Zehlendorf feierte im Heimspiel gegen den F.C. Hansa Rostock II den ersten Saisonsieg. Den Grundstein legten die Berliner kurz vor dem Pausenpfiff, als Aurel Dovenon in der 45. Minute das Führungstor zum 1:0 markierte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Saheed Mustapha in der 57. Minute auf 2:0. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Leon Hellwig in der 77. Minute brachten die Zehlendorfer den Vorsprung in Unterzahl über die Zeit und sicherten sich die drei Punkte. ---

Vor 800 Zuschauern entwickelte sich eine hochbrisante Begegnung zwischen der SG Union 1919 Klosterfelde und dem SV Lichtenberg 47. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schlug Klosterfelde nach dem Wiederanpfiff doppelt zu: Irfan Brando verwandelte in der 47. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0, ehe Rayko Kühn in der 50. Minute auf 2:0 stellte. Die Hausherren schwächten sich jedoch in der 64. Minute, als Anton Kanther die Rote Karte sah. In der Nachspielzeit machte es Lichtenberg noch einmal spannend, als Kevin Owczarek in der 90.+4 Minute per Foulelfmeter auf 2:1 verkürzte. Der Anschlusstreffer kam jedoch zu spät, um den Heimsieg der Klosterfelder noch zu gefährden. ---

Vor 154 Zuschauern sicherte sich der Berliner AK im Duell gegen den Aufsteiger Füchse Berlin einen späten Heimerfolg. Justin Reichstein brachte die Gastgeber bereits in der 10. Minute mit 1:0 in Front. Die Füchse steckten jedoch nicht auf und belohnten ihren leidenschaftlichen Einsatz in der Schlussphase, als Stephan Ngah in der 83. Minute zum 1:1 ausglich. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn der BAK hatte das letzte Wort: In der Nachspielzeit, in der 90.+1 Minute, erzielte Elias Pastor das hochemotionale Tor zum 2:1-Endstand. ---

Ein Schlagabtausch prägte die Anfangsphase der Partie zwischen dem SV Sparta Lichtenberg und dem Aufsteiger FC Mecklenburg Schwerin. Die Gäste gingen bereits in der 11. Minute durch Alexander Pataman mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Lichtenberger folgte auf dem Fuß: Nur eine Minute später, in der 12. Minute, markierte Mark-Oliver Wittek den schnellen Ausgleich zum 1:1. Im Anschluss kämpften beide Teams mit großem Einsatz um die Führung, doch weitere Treffer sollten nicht mehr fallen, sodass es bei der Punkteteilung blieb. ---