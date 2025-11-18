Anker Wismar setzt ein Ausrufezeichen, Siedenbollentin verliert

Mit einem starken Auftritt hat der FC Anker Wismar den SV Siedenbollentin eindrucksvoll in die Schranken gewiesen. Die heutige Partie der NOFV-Oberliga Nord, Teil des 13. Spieltags, endete mit 3:0. Der Aufsteiger aus Siedenbollentin fand nie den Zugriff, während Wismar sich im Rennen der Verfolger zurückmeldete.
Der FC Anker Wismar startete mit enormer Entschlossenheit in die Begegnung und setzte Siedenbollentin bereits früh unter Druck. Schon in der 12. Minute belohnte sich die Heimelf: Lares Kodanek brachte Wismar in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff folgte ein weiterer Rückschlag für den Aufsteiger: Nach einem Foulelfmeter übernahm Danilo John die Verantwortung und verwandelte in der 44. Minute zum wichtigen 2:0.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Heimmannschaft das tonangebende Team. Bereits in der 49. Minute setzte Luis Billep den nächsten Nadelstich und erhöhte auf 3:0 – ein Treffer, der endgültig jede Hoffnung der Gäste auf eine Wende erstickte. Diesen Vorsprung brachte Wismar über die Zeit.
Tennis Borussia Berlin empfängt am Mittwochabend die Reserve des FC Hansa Rostock. TeBe konnte zuletzt nur Remis spielen, während die jungen Rostocker ein 2:2 gegen Schwerin holten. Beide Mannschaften liegen im Mittelfeld, haben aber den Blick nach oben nicht verloren. Für die Berliner wäre ein Heimsieg ein wichtiger Schritt, um wieder an die oberen Tabellenränge anzuknüpfen. Hansa II hingegen will seine Auswärtsform bestätigen. Es dürfte eine taktisch geprägte Partie werden, bei der Kleinigkeiten entscheiden könnten.
Die Gäste aus Rathenow erwischten einen Traumstart in die Partie. Bereits in der 5. Minute brachte José Luis Alejandro Aedo sein Team in Führung. Makkabi wirkte überrascht und tat sich schwer, in den Rhythmus zu finden. Nach einer knappen halben Stunde legte Luka Zdep nach und erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Kurz nach der Pause schwächte sich Rathenow, als Yohji Irvan Koré in der 47. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Doch anstatt Makkabi ins Spiel kommen zu lassen, blieb der FSV konzentriert. In der 63. Minute sorgte erneut Luka Zdep mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung. Zwar gelang Will Anderson Siakam in der 80. Minute noch der Anschlusstreffer, doch Gia Huy Phong stellte in der 90.+5 Minute den alten Abstand her.
