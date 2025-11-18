Anker Wismar setzt ein Ausrufezeichen, Siedenbollentin verliert

Der FC Anker Wismar startete mit enormer Entschlossenheit in die Begegnung und setzte Siedenbollentin bereits früh unter Druck. Schon in der 12. Minute belohnte sich die Heimelf: Lares Kodanek brachte Wismar in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff folgte ein weiterer Rückschlag für den Aufsteiger: Nach einem Foulelfmeter übernahm Danilo John die Verantwortung und verwandelte in der 44. Minute zum wichtigen 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Heimmannschaft das tonangebende Team. Bereits in der 49. Minute setzte Luis Billep den nächsten Nadelstich und erhöhte auf 3:0 – ein Treffer, der endgültig jede Hoffnung der Gäste auf eine Wende erstickte. Diesen Vorsprung brachte Wismar über die Zeit.

