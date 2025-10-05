Anker Wismar schockt TuS Makkabi – Mahlsdorf hadert mit Elfmeterpech

Der 8. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord ist abgeschlossen – und er hatte es in sich. Von packenden Torfestivals über dramatische Wendungen bis hin zu bitter vergebenen Chancen: Die heutigen Sonntagsspiele lieferten Emotionen pur. Hansa Rostock II untermauerte seine Spitzenposition, TuS Makkabi Berlin ging in Wismar unter, Sparta Lichtenberg musste sich Dynamo Schwerin geschlagen geben und Mahlsdorf haderte mit einem vergebenen Strafstoß.

Von Beginn an war klar, wie viel auf dem Spiel stand. Beide Mannschaften gingen leidenschaftlich in die Zweikämpfe und ließen den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sollte das Spiel nach der Pause an Fahrt aufnehmen. In der 54. Minute sorgte Rintaro Yajima für die vielumjubelte Führung der Gastgeber. Als Pedro Vitor Cruz Magalhaes in der 73. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 stellte, war die Vorentscheidung gefallen. Tennis Borussia war bemüht, doch in der 82. Minute schwächte sich die Mannschaft: Marlon Kolobaric sah die Rote Karte und ließ sein Team die Partie in Unterzahl beenden. ---

Der Negativlauf des FC Viktoria 1889 Berlin hält an. Auch im achten Saisonspiel blieb der Absteiger ohne Sieg und verlor diesmal zu Hause mit 1:2 gegen die TSG Neustrelitz. Schon nach sechs Minuten brachte Nick Höfer die Gäste in Führung. Nach gut einer Stunde erhöhte Torben Gäbel per Foulelfmeter auf 2:0. Zwar sorgte Leart Halimi in der 77. Minute für Hoffnung, doch am Ende reichte es für Viktoria nur zur Ergebniskosmetik. Während die Berliner mit nur einem Punkt Tabellenletzter bleiben, kletterte die TSG mit nun 13 Zählern ins obere Mittelfeld. ---

Ein packendes Duell erlebten die Zuschauer beim 2:2 zwischen dem FSV Optik Rathenow und dem SV Lichtenberg 47. John Gruber brachte die Gäste in der 24. Minute in Führung, doch nur vier Minuten später glich Yohji Irvan Koré aus. Erneut war es Gruber, der in der 71. Minute für Lichtenberg traf. Doch Optik schlug wieder zurück: Nima Amiri erzielte in der 77. Minute den viel umjubelten Ausgleich. Während Rathenow den fünften Zähler der Saison verbuchte, rangieren die Gäste mit 13 Punkten weiterhin in Schlagdistanz zur Spitze. ---

Schon in der 12. Minute sorgte Lukas Knechtel für Jubel, als er Siedenbollentin in Führung brachte. Nach der Pause glich Fernando-Sadjo Baldé in der 56. Minute für den Berliner AK aus. Doch die Gastgeber blieben mutig und drängten auf die Entscheidung. In der 75. Minute verwandelte Daniel Eidtner einen Foulelfmeter zum 2:1. Mit großem Kampfgeist verteidigte Siedenbollentin den Vorsprung bis zum Schlusspfiff. ---

Vor 152 Zuschauern entwickelte sich in Lichtenberg ein echter Krimi. Sparta startete schwungvoll und belohnte sich in der 20. Minute: Daniel Hänsch fasste sich ein Herz und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nur kurz. Nur drei Minuten später nutzte Bradley Jean-Claude Eyanga Lokilo eine Chance der Schweriner und stellte den Ausgleich her. Das Spiel blieb intensiv, beide Mannschaften schenkten sich nichts. In der 43. Minute drehte Kingsley Alison Akindele die Partie zugunsten der Gäste und brachte Dynamo in Führung. Als Bohdan Kostik in der 80. Minute zum 1:3 traf, schien die Begegnung entschieden. Sparta warf in der Schlussphase alles nach vorn. In der Nachspielzeit gelang Daniel Hänsch tatsächlich noch der Anschlusstreffer, doch die Zeit reichte nicht mehr. Dynamo Schwerin entführte nach großem Kampf drei wichtige Punkte. ---

Lange Zeit hielten die Gäste das Spiel offen, beide Mannschaften neutralisierten sich im ersten Durchgang weitgehend. Nach einer Stunde brach Danilo John den Bann und brachte die Hausherren in Führung. In der Schlussphase drehte Wismar noch einmal richtig auf: Zunächst erhöhte Evgeni Pataman in der 89. Minute, ehe Embarki Fares Tedj Hadj in der Nachspielzeit endgültig für ausgelassene Freude sorgte. Drei Treffer binnen einer halben Stunde ließen die Gastgeber in der Tabelle klettern. Für Makkabi, das als Tabellenzweiter angereist war, war es ein bitterer Nachmittag: Die Berliner mussten mit einer klaren Niederlage die Heimreise antreten. ---

Spitzenreiter Hansa Rostock II erledigte seine Pflichtaufgabe, doch der Sieg gegen Croatia Berlin war enger als gedacht. Schon nach zehn Minuten brachte John Lukas Sauer die Gastgeber in Führung. Doch die Gäste schlugen sofort zurück: Cihat Birol glich nur acht Minuten später zum 1:1 aus. Die Freude der Berliner währte allerdings kaum eine Minute. Im direkten Gegenzug stellte Matheo Venohr die Führung wieder her. Mit dem 2:1 nach 19 Minuten war die Partie früh mit drei Treffern geladen. Danach kontrollierte Hansa weitgehend das Geschehen, kam aber nicht mehr zum dritten Tor. Croatia hielt tapfer dagegen, konnte den Ausgleich jedoch nicht mehr erzwingen. Am Ende stand ein hart erkämpfter 2:1-Erfolg des FC Hansa. ---

In Mahlsdorf erlebten die Zuschauer ein Spiel, das an Spannung kaum zu überbieten war. Die Eintracht startete mutig und wurde schon in der 14. Minute belohnt, als Nils Wilko Stettin zur Führung traf. Mahlsdorf blieb am Drücker und hatte kurz vor der Pause die Riesenchance zum 2:0. Doch Peter Köster scheiterte vom Elfmeterpunkt – eine Szene, die später noch Bedeutung bekommen sollte. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Union Klosterfelde immer besser ins Spiel. Die Gäste hielten dagegen und nutzten in der 83. Minute ihre Gelegenheit: Irfan Brando traf zum Ausgleich. Am Ende stand ein 1:1-Unentschieden, das für die Gastgeber wie eine Niederlage wirkte. Klosterfelde dagegen durfte sich über einen wichtigen Punkt freuen.