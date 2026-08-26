Anker Wismar an der Spitze, doch die Verfolger lauern

---

Der FSV Optik Rathenow wartet nach zwei Spielen noch auf seinen ersten Sieg. Ein Punkt und 0:1 Tore bedeuten derzeit Rang 15. Vor der Pokalpause verlor Rathenow beim BSV Eintracht Mahlsdorf mit 0:1, wobei der einzige Treffer in der 45. Minute fiel. Damit ist Optik bislang noch ohne eigenes Saisontor. Die TSG Neustrelitz steht mit drei Punkten und 5:5 Toren auf Rang sieben. Ihr jüngstes Ligaspiel gewann sie mit 3:2 gegen den SV Siedenbollentin. Neustrelitz führte 2:0, musste den Ausgleich hinnehmen und antwortete nur drei Minuten später mit dem Siegtreffer. Damit trifft Rathenow auf eine Mannschaft, die zuletzt eine bereits verlorengeglaubte Führung doch noch in drei Punkte verwandelte.

Fr., 28.08.2026, 20:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin Meck SN Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin 20:00 PUSH

Aufsteiger FC Mecklenburg Schwerin ist nach zwei Spielen noch ungeschlagen. Vier Punkte und 3:2 Tore bedeuten Rang zwei. Zuletzt erreichte Schwerin beim SV Sparta Lichtenberg ein 1:1. Alexander Pataman brachte Mecklenburg in der 11. Minute in Führung, nur eine Minute später fiel jedoch bereits der Ausgleich. Auch Tennis Borussia Berlin hat bislang keine Niederlage kassiert. Zwei Unentschieden aus zwei Spielen ergeben zwei Punkte und 2:2 Tore sowie Rang zehn. Vor der Pokalpause kam TeBe bei TuS Makkabi Berlin nicht über ein 0:0 hinaus. Damit begegnen sich zwei Mannschaften, die noch ungeschlagen sind, aber mit unterschiedlich erfolgreichem Saisonstart.

Der SV Siedenbollentin steht nach einem Sieg und einer Niederlage mit drei Punkten auf Rang fünf. Zuletzt verlor die Mannschaft bei der TSG Neustrelitz mit 2:3. Dabei holte Siedenbollentin einen 0:2-Rückstand zum 2:2 auf, kassierte aber nur drei Minuten später den entscheidenden dritten Gegentreffer. Die SG Union 1919 Klosterfelde ist nach zwei Partien noch ungeschlagen und steht mit vier Punkten auf Rang drei. Zuletzt gelang ein 2:1 gegen SV Lichtenberg 47. Klosterfelde führte 2:0, musste nach einer Roten Karte gegen Anton Kanther wegen einer Tätlichkeit ab der 63. Minute in Unterzahl spielen und kassierte erst in der 90.+6 Minute per Handelfmeter den Anschlusstreffer.

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr FC Anker Wismar Anker Wismar TuS Makkabi Berlin Makkabi 14:00 PUSH

Tabellenführer FC Anker Wismar geht als einzige Mannschaft mit sechs Punkten aus zwei Spielen in den dritten Spieltag. Zuletzt gewann Anker beim 1. FC Lok Stendal mit 3:2 – trotz eines 0:2-Rückstands. Nach dem Anschlusstreffer in der 51. Minute drehte Wismar die Partie mit zwei Toren in der Schlussphase noch vollständig. TuS Makkabi Berlin steht mit einem Punkt und 1:2 Toren auf Rang 14 und wartet noch auf den ersten Sieg. Zuletzt spielte Makkabi 0:0 gegen Tennis Borussia Berlin. Damit trifft der bisher makellose Spitzenreiter auf eine Mannschaft, die in zwei Spielen erst einen eigenen Treffer erzielt hat.

So., 30.08.2026, 13:00 Uhr SV Lichtenberg 47 Lichtenberg FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 13:00 PUSH

Der SV Lichtenberg 47 steht mit drei Punkten und 4:4 Toren auf Rang acht. Vor der Pokalpause verlor Lichtenberg bei der SG Union 1919 Klosterfelde mit 1:2. Nach einem 0:2-Rückstand gelang der Anschlusstreffer erst in der 90.+6 Minute per Handelfmeter. Klosterfelde spielte zu diesem Zeitpunkt bereits lange in Unterzahl. Absteiger FC Hertha 03 Zehlendorf hat ebenfalls drei Punkte, weist aber mit 2:1 das bessere Torverhältnis auf und steht auf Rang sechs. Zuletzt gewann Hertha 03 gegen F.C. Hansa Rostock II mit 2:0. Leon Hellwig sah in der 77. Minute Gelb-Rot, am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Damit treffen zwei punktgleiche Mannschaften aus dem dicht gedrängten Tabellenmittelfeld aufeinander.

Der F.C. Hansa Rostock II wartet nach zwei Partien noch auf den ersten Sieg. Ein Punkt und 1:3 Tore bedeuten Rang 16. Beim letzten Ligaspiel verlor Hansa II mit 0:2 bei Absteiger FC Hertha 03 Zehlendorf. Beide Gegentreffer fielen vor der Gelb-Roten Karte gegen einen Berliner Spieler in der 77. Minute. Auch der 1. FC Lok Stendal ist noch sieglos. Mit einem Punkt und 4:5 Toren steht die Mannschaft auf Rang zwölf. Zuletzt führte Stendal gegen Spitzenreiter FC Anker Wismar zunächst 2:0, musste die Partie aber noch aus der Hand geben und verlor 2:3. Das direkte Duell bietet damit beiden Teams die Gelegenheit zum ersten Saisonsieg.

So., 30.08.2026, 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta Berliner AK Berliner AK 14:00 PUSH

Der SV Sparta Lichtenberg hat seine beiden bisherigen Partien jeweils unentschieden beendet und steht mit zwei Punkten sowie 2:2 Toren auf Rang elf. Zuletzt spielte Sparta gegen Aufsteiger FC Mecklenburg Schwerin 1:1. Nach dem Rückstand in der 11. Minute folgte der Ausgleich schon eine Minute später. Der Berliner AK ist mit vier Punkten aus zwei Spielen ungeschlagen und liegt auf Rang vier. Vor der Pokalpause gewann der BAK gegen Aufsteiger Füchse Berlin mit 2:1. Nach dem Ausgleich in der 83. Minute fiel der Siegtreffer erst in der 90.+1 Minute. Damit versucht Sparta, nach zwei Remis erstmals zu gewinnen, während der Berliner AK seinen ungeschlagenen Start fortsetzen kann.

So., 30.08.2026, 14:00 Uhr Füchse Berlin Füchse Berlin BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf 14:00 PUSH