Ankenreute und Schlachters in Torlaune, SG Oberdischingen/Ersingen top

TSG Ailingen II – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 3:0

Die TSG Ailingen II setzte sich souverän durch. Timo Peters eröffnete in der 32. Minute die Partie, bevor Janis Sagawe mit Treffern in der 59. und 80. Minute den klaren 3:0-Endstand herstellte.

TSV Eschach II – SV Mochenwangen 2:1

In einer ausgeglichenen Partie brachte Etienne Elster die Gastgeber in der 24. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Andreas Spieß für Mochenwangen aus. In der 80. Minute traf Niklas Rummler zum 2:1-Sieg für Eschach. Den möglichen Ausgleich vergab Andreas Spieß, der in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter nicht verwandeln konnte.

SG Baienfurt – SG Waldburg/Grünkraut 2:1

Nach torloser erster Halbzeit gingen die Gäste in der 49. Minute durch Henri Lachenmayer in Führung. Julian Reimann drehte mit seinen Treffern in der 61. und 78. Minute das Spiel zugunsten von Baienfurt.

SV Ankenreute – SV Kehlen 7:1

Vor 150 Zuschauern zeigte Ankenreute eine beeindruckende Offensivleistung. Mutasem Bellah Issa eröffnete den Torreigen in der 12. Minute, bevor Marius Knörle und Robin Braun den Vorsprung deutlich ausbauten. Braun erzielte insgesamt drei Treffer (31., 50., 53.), Elias Kemenater traf in der 73. Minute. Nach dem Ehrentreffer von Kevin Prejs in der 88. Minute setzte Nik Jerg in der 90. Minute den Schlusspunkt. In der Nachspielzeit scheiterte Marius Knörle zudem per Foulelfmeter an Anuar Dobroshi.

SV Weissenau – SV Baindt II 1:4

Henry Hosse brachte Baindt II in der 22. Minute in Führung, doch Simon Rothenhäusler glich nur zehn Minuten später aus. Ein Eigentor von Tommy Meyer in der 60. Minute leitete den Auswärtserfolg der Gäste ein, den Johannes Schnez mit einem Doppelpack (77., 85.) absicherte. Rogesh Mouhamad sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte, kurz darauf scheiterte Manuel Brugger per Strafstoß.

VfB Friedrichshafen II – FV Molpertshaus 2:4

Die Gastgeber gingen in der 15. Minute durch einen Foulelfmeter von Sascha Hohmann in Führung, doch Molpertshaus antwortete stark: Andreas Brändle (27.) und Marius Mütz (34.) drehten die Partie noch vor der Pause. Simon Kling baute den Vorsprung in der zweiten Halbzeit mit zwei Toren (68., 75.) weiter aus. Mashkhurbek Minbaev gelang in der 85. Minute nur noch Ergebniskosmetik. Kurz zuvor hatte Samir Mohammadi wegen eines taktischen Fouls die Gelb-Rote Karte gesehen.

SG Aulendorf – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 1:4

Aulendorf begann stark und ging in der 11. Minute durch Andreas Krenzler in Führung. Doch die Gäste drehten das Spiel: Marc Reinhart (25.) und Thomas Strommer (34.) sorgten noch vor der Pause für die Wende. In der Schlussphase bauten Petar Poša (74.) und Nico Haupter (82.) den Vorsprung aus.

TSV Berg II – SK Weingarten 3:1

Maximilian Krause brachte Berg II schon in der 3. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Burhan Soyudogru in der 54. Minute sorgte Jonathan Merk mit einem Doppelpack (60., 84.) für den 3:1-Erfolg.