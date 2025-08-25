Ankenreute und Schlachters in Torlaune, SG Oberdischingen/Ersingen top

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Bodensee und Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
TSG Ailingen II – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 3:0
Die TSG Ailingen II setzte sich souverän durch. Timo Peters eröffnete in der 32. Minute die Partie, bevor Janis Sagawe mit Treffern in der 59. und 80. Minute den klaren 3:0-Endstand herstellte.
TSV Eschach II – SV Mochenwangen 2:1
In einer ausgeglichenen Partie brachte Etienne Elster die Gastgeber in der 24. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Andreas Spieß für Mochenwangen aus. In der 80. Minute traf Niklas Rummler zum 2:1-Sieg für Eschach. Den möglichen Ausgleich vergab Andreas Spieß, der in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter nicht verwandeln konnte.
SG Baienfurt – SG Waldburg/Grünkraut 2:1
Nach torloser erster Halbzeit gingen die Gäste in der 49. Minute durch Henri Lachenmayer in Führung. Julian Reimann drehte mit seinen Treffern in der 61. und 78. Minute das Spiel zugunsten von Baienfurt.
SV Ankenreute – SV Kehlen 7:1
Vor 150 Zuschauern zeigte Ankenreute eine beeindruckende Offensivleistung. Mutasem Bellah Issa eröffnete den Torreigen in der 12. Minute, bevor Marius Knörle und Robin Braun den Vorsprung deutlich ausbauten. Braun erzielte insgesamt drei Treffer (31., 50., 53.), Elias Kemenater traf in der 73. Minute. Nach dem Ehrentreffer von Kevin Prejs in der 88. Minute setzte Nik Jerg in der 90. Minute den Schlusspunkt. In der Nachspielzeit scheiterte Marius Knörle zudem per Foulelfmeter an Anuar Dobroshi.
SV Weissenau – SV Baindt II 1:4
Henry Hosse brachte Baindt II in der 22. Minute in Führung, doch Simon Rothenhäusler glich nur zehn Minuten später aus. Ein Eigentor von Tommy Meyer in der 60. Minute leitete den Auswärtserfolg der Gäste ein, den Johannes Schnez mit einem Doppelpack (77., 85.) absicherte. Rogesh Mouhamad sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte, kurz darauf scheiterte Manuel Brugger per Strafstoß.
VfB Friedrichshafen II – FV Molpertshaus 2:4
Die Gastgeber gingen in der 15. Minute durch einen Foulelfmeter von Sascha Hohmann in Führung, doch Molpertshaus antwortete stark: Andreas Brändle (27.) und Marius Mütz (34.) drehten die Partie noch vor der Pause. Simon Kling baute den Vorsprung in der zweiten Halbzeit mit zwei Toren (68., 75.) weiter aus. Mashkhurbek Minbaev gelang in der 85. Minute nur noch Ergebniskosmetik. Kurz zuvor hatte Samir Mohammadi wegen eines taktischen Fouls die Gelb-Rote Karte gesehen.
SG Aulendorf – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 1:4
Aulendorf begann stark und ging in der 11. Minute durch Andreas Krenzler in Führung. Doch die Gäste drehten das Spiel: Marc Reinhart (25.) und Thomas Strommer (34.) sorgten noch vor der Pause für die Wende. In der Schlussphase bauten Petar Poša (74.) und Nico Haupter (82.) den Vorsprung aus.
TSV Berg II – SK Weingarten 3:1
Maximilian Krause brachte Berg II schon in der 3. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Burhan Soyudogru in der 54. Minute sorgte Jonathan Merk mit einem Doppelpack (60., 84.) für den 3:1-Erfolg.
Kreisliga A2:
SG Kißlegg – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 2:2
Die SG Kißlegg erwischte einen guten Start und ging in der 17. Minute durch Niklas Bank in Führung. Noch vor der Pause handelte sich Thomas Maas wegen Reklamierens die Gelb-Rote Karte ein, was das Spiel erschwerte. Tom Horoba glich in der 39. Minute aus. Nach dem Führungstreffer von Patrick Wiedenmann in der 77. Minute antwortete Kißlegg postwendend: Alexander Gernert erzielte nur eine Minute später den 2:2-Endstand.
SpVgg Lindau – FC Isny 1:2
In einer spannenden Partie brachte Eren Soydemir den FC Isny kurz vor der Pause in Führung. Djamel Eddine Yachir glich in der 50. Minute aus. Die große Chance zur Führung vergab Tolga Korkmaz, der in der 53. Minute einen Handelfmeter nicht verwandeln konnte. Lamin Samatech nutzte in der 85. Minute seine Gelegenheit und sicherte den Gästen den 2:1-Sieg.
FC Wangen II – SG SV Achberg/Neuravensb./TSV Hergensw 1:3
Vor 172 Zuschauern begann das Spiel unglücklich für die Gäste, als ein Eigentor von Michael Geser die Führung für Wangen brachte. Nach dem Ausgleich durch ein Eigentor von Marcel Mariner in der 50. Minute übernahm die SG das Spielgeschehen. In der Schlussphase sorgten Simon Goldbrunner (87.) und Alexander Schneider (90.+1) für den Auswärtserfolg.
TSV Neukirch – TSV Schlachters 2:7
Der TSV Schlachters zeigte eine herausragende Offensivleistung. Jonas Fritz eröffnete den Torreigen in der 12. Minute, bevor Marian Rief mit einem Doppelpack (18., 24. per Foulelfmeter) sowie Matthias Herr (28.) den Vorsprung ausbauten. Nach dem zwischenzeitlichen 1:4 durch Manuel Sauter legte Schlachters nach: Niclas Fischer (45.) und erneut Marian Rief (58.) stellten auf 1:6. Zwar traf Daniele Zamarco in der 79. Minute noch zum 2:6, doch Marian Rief setzte in der 84. Minute mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt.
SGM Beuren/Rohrdorf – SV Eglofs 0:2
Der SV Eglofs war auswärts effektiv. Felix Kempter brachte die Gäste früh in der 16. Minute in Führung. In der Nachspielzeit sorgte Stefan Reutlinger mit dem 0:2 für die endgültige Entscheidung.
TSV Ratzenried – SV Amtzell 1:1
Ratzenried startete stark und ging in der 13. Minute durch Dennis Mihaljevic in Führung. Lange hielt der Vorsprung, bis Magnus Pfeiffer in der 78. Minute per Foulelfmeter den Ausgleich für die Gäste erzielte.
SV Pappelau-Beiningen – TSV Blaubeuren 1:0
Ein frühes Tor entschied die Partie: Pascal Eckhardt brachte den SV Pappelau-Beiningen in der 18. Minute in Führung. In einer intensiven Begegnung reichte dieser Treffer, um die knappe Führung bis zum Schlusspfiff zu verteidigen.
TSV Einsingen – SSG Ulm 99 II 4:0
Der TSV Einsingen zeigte sich in beeindruckender Form. Marc Göggelmann eröffnete bereits in der 2. Minute das Torfestival. Matthäus Fuger legte in der 28. Minute nach, bevor Phillip Müller (59.) und Armin Sassmann (71.) den ungefährdeten 4:0-Heimsieg perfekt machten.
SG Oberdischingen/Ersingen – RSV Ermingen 5:0
Die SG Oberdischingen/Ersingen dominierte die Partie von Beginn an. Jonah Ziegler traf in der 7. Minute zum 1:0, Raphael Schirmer erhöhte nur fünf Minuten später. Ein Platzverweis für Kim Knittel in der 18. Minute schwächte die Hausherren zwar, doch sie blieben offensiv gefährlich. Jonah Ziegler erzielte zwei weitere Treffer (29., 65.), ehe Raphael Schirmer mit dem 5:0 in der 83. Minute den Endstand herstellte.
SG Emerkingen/Ehingen-Süd – SV Ringingen 0:1
In einem engen Duell entschied ein einzelner Treffer das Spiel: Tommi Schmid traf in der 68. Minute und bescherte dem SV Ringingen den knappen Auswärtserfolg.
SG Griesingen – TSV Türkgücü Ehingen 5:1
Nach einer torlosen ersten Halbzeit explodierte die Partie im zweiten Durchgang. Fabian Karle brachte die Gastgeber in der 46. Minute in Führung, ehe Hakan Babaoglu sieben Minuten später ausglich. Danach übernahm Griesingen das Kommando: Michael Scheffold (62.), Jannik Julian Werner (87.), erneut Fabian Karle (88.) und Lion Kamper (90.) sorgten für einen deutlichen 5:1-Heimsieg.
SV Niederhofen – SGM Schmiechtal/Alb I 2:3
Vor 120 Zuschauern entwickelte sich eine spannende Partie. Leon Hirsch brachte den SV Niederhofen in der 13. Minute in Führung, doch ein Doppelschlag von Michael Müller (30., Foulelfmeter) und Lars Heider (32.) drehte das Spiel. Daniel Bollmann glich in der 37. Minute aus, bevor Johannes Paul Stoll in der 52. Minute den entscheidenden Treffer für die Gäste erzielte.
SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – SC Heroldstatt 2:2
Die Gäste führten durch Treffer von Janne Enz (27.) und Jonas Schmutz (86.) lange mit 2:0. Doch in einer dramatischen Schlussphase gelang Steffen Braig in der 89. Minute der Anschlusstreffer, bevor Thomas Schenzle in der Nachspielzeit (90.+2) noch den Ausgleich für die Hausherren erzielte.
TSV Erbach – FV Schelklingen-Hausen 1:2
Benjamin Klapic brachte den TSV Erbach in der 22. Minute in Führung. Doch Maximilian Roser (32.) und Lucas Böttinger (83.) drehten die Partie zugunsten des FV Schelklingen-Hausen. Ein Platzverweis für Philipp Grabinger in der 72. Minute schwächte die Gastgeber zusätzlich und erschwerte ihre Bemühungen, die Führung zurückzuholen.
Kreisliga A2:
SV Lonsee – SV Oberelchingen 3:0
Der SV Lonsee zeigte eine souveräne Vorstellung und ließ dem SV Oberelchingen keine Chance. Felix Stammler brachte die Hausherren in der 31. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Julian Schlecker in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Sven Borst in der 75. Minute. Oberelchingen beendete die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Dennis Oppold in der 85. Minute in Unterzahl.
TSV Berghülen – FC Neenstetten 3:1
Der TSV Berghülen dominierte die Partie von Beginn an. Jonas Mangold traf in der 15. Minute zur Führung, ehe Timon Braun (30.) und Simon Schuon (60.) auf 3:0 stellten. Der Anschlusstreffer von Sebastian Häge in der 88. Minute kam für die Gäste zu spät.
TSV Bernstadt – SV Asselfingen 4:1
Der TSV Bernstadt sicherte sich einen klaren Heimsieg. Jannik Bartosch brachte sein Team in der 41. Minute in Führung, Samuel Jost legte in der 53. Minute nach. Hendrik Koros erhöhte in der 80. Minute auf 3:0. Zwar gelang Gabriel Friedrich in der 87. Minute per Foulelfmeter der Ehrentreffer für den SV Asselfingen, doch Max Noller machte in der Nachspielzeit (90.+5) mit dem 4:1 alles klar. Zuvor hatte Marcel Celik (78.) für die Gäste einen Foulelfmeter vergeben.
SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – TSV Bermaringen 1:1
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 17. Minute durch Maurizio Stammel in Führung. Nach dem Seitenwechsel drängte die SGM auf den Ausgleich, den Ivica Basic in der 65. Minute erzielte. Am Ende blieb es beim Remis.
SV Nersingen – SV Thalfingen 4:2
Vor allem in der zweiten Halbzeit nahm die Partie Fahrt auf. Adrian Reichenberger brachte Nersingen kurz nach dem Wiederanpfiff in Führung (46.), Niklas Junginger legte in der 55. Minute nach. Thalfingen kam durch Moritz Moik (65.) und Nelson Waffo (70.) zurück ins Spiel. Doch Christopher Wirth (75.) und erneut Reichenberger (87.) sorgten für den Heimsieg des SV Nersingen.
TSV Pfuhl – TSV Westerstetten 3:1
Ein Foulelfmeter von Philipp Bischofsberger in der 17. Minute brachte Pfuhl früh in Führung. Martin Sagert erhöhte in der 65. Minute auf 2:0. Westerstetten schöpfte durch den Anschlusstreffer von Gerrit Danowski (82.) noch einmal Hoffnung, doch Haris Lapandic machte in der 90. Minute mit dem 3:1 alles klar.
SV Fortuna Ballendorf – SGM Albeck/Göttingen 4:1
Ballendorf erwischte einen Blitzstart: Florian Wachter traf bereits in der ersten Minute. Nach einer Tätlichkeit von Julian Huber in der 22. Minute mussten die Gäste in Unterzahl weiterspielen. Sebastian Malik vergab kurz darauf per Foulelfmeter (25.). In der zweiten Hälfte baute Nikolai Tappert per Foulelfmeter (62.) die Führung aus, bevor Florian Wachter (65.) nachlegte. Christian Hauff erzielte in der 78. Minute den Ehrentreffer, doch Tappert setzte in der Nachspielzeit (90.+1) den 4:1-Endstand.
SV Weidenstetten – TSG Söflingen 5:2
In einem torreichen Spiel legte Jannis Honold für Weidenstetten in der 8. Minute vor, doch Oyenubi Joshua glich im direkten Gegenzug (9.) aus. Nicola Orlando (20.) und Markus Leibing (39.) sorgten für eine komfortable Pausenführung. Nach dem Wechsel erhöhte Lasse Nemec (55.) auf 4:1, ehe Yasin Çeküç in der 70. Minute das fünfte Tor für die Hausherren erzielte. Der Treffer von Julian Schwaiger (88.) war nur noch Ergebniskosmetik.
Kreisliga A3:
SC Staig II – FV Gerlenhofen 3:2
Der SC Staig II erwischte einen Traumstart und lag nach Toren von Markus Straub (14.) und Lukas Glanz (19.) früh mit 2:0 in Führung. Lorenzo Loris Stabile brachte den FV Gerlenhofen in der 23. Minute wieder heran. Direkt nach der Pause erhöhte Moritz Frank auf 3:1 (46.), ehe erneut Stabile in der 76. Minute für Spannung sorgte. Trotz des Anschlusstreffers blieb es beim knappen Heimsieg für Staig.
TSV Regglisweiler – SG TSV Buch/Obenhausen II 2:0
Lange blieb es eine ausgeglichene Partie, ehe die Hausherren in der Schlussphase zuschlugen. Julian Bailer traf in der 81. Minute zur Führung, nur zwei Minuten später legte Felix Blank (83.) den zweiten Treffer nach und machte den Sieg des TSV Regglisweiler perfekt.
FV Altenstadt – FC Silheim 4:2
Ein Hattrick von Maximilian Rau binnen fünf Minuten (53., 56., 58.) stellte die Weichen für den FV Altenstadt früh auf Sieg. Der FC Silheim kam zwar durch Tim Feig (72.) auf 3:1 heran, doch Mehmet Özcan (84.) erhöhte erneut für die Gastgeber. Feigs zweiter Treffer in der Nachspielzeit (90.+3) war nur noch Ergebniskosmetik.
SSV Illerberg/Thal – SV Beuren 2:3
Die Zuschauer erlebten ein spannendes Duell. Dominik Strobel brachte Illerberg/Thal schon in der 1. Minute in Führung, doch David Höld glich schnell aus (9.). Nach dem 2:1 von Andreas Öfner (60.) schien der SSV auf der Siegerstraße, doch nach der Gelb-Roten Karte für Strobel (77.) kippte die Partie. Patrick Mayer traf in der 86. Minute zum Ausgleich, ehe Höld in der 90. Minute den Auswärtssieg des SV Beuren sicherte.
TSV Holzheim – FV Bellenberg 1:1
In einer umkämpften Begegnung ging der FV Bellenberg in der 56. Minute durch Noah Ott in Führung. Zehn Minuten später erzielte Tobias Weiss den Ausgleich für die Hausherren. Danach neutralisierten sich beide Teams, sodass es bei der Punkteteilung blieb.
SV Oberroth – SF Illerrieden 0:1
Ein spätes Tor von Lukas Gaißmayer (80.) entschied das umkämpfte Spiel zugunsten der Gäste aus Illerrieden. In der Nachspielzeit sah Noah Janz noch die Rote Karte, was den Sieg der Sportfreunde aber nicht mehr gefährdete.
SV Tiefenbach 1920 – FV Weißenhorn 2:1
Marius Rogg brachte Tiefenbach in der 36. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Simon Zeller auf 2:0 (56.). Zwar konnte Moritz Schweinstetter (65.) für Weißenhorn noch verkürzen, doch Tiefenbach brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.
SGM Ingstetten/Schießen – TSF Ludwigsfeld 2:1
Die Hausherren legten mit Toren von Samuel Gerstlauer (36.) und Fabian Span (52.) eine komfortable 2:0-Führung vor. Dennis Schlander brachte Ludwigsfeld zwar in der 56. Minute wieder ins Spiel, doch der Ausgleich gelang nicht mehr, sodass Ingstetten/Schießen den Heimsieg feiern konnte.
