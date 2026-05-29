Anika Vossen: Die „Harry Kane aus Düsseldorf“

– Foto: Marcel Eichholz

Was macht Harry Kane so unvergleichlich effektiv? Für den Sportpsychologen Wolfgang Seidl liegt die Antwort nahe: „Was ihn auszeichnet, ist seine emotionale Stabilität und seine Klarheit im jeweiligen Moment. Während viele Spieler in emotionalen Extremen schwanken, wirkt der Engländer bemerkenswert stabil.“ Diese emotionale Robustheit sei ein zentrales Merkmal von Ausnahmespielern, sagt der Mentalcoach.

Ganz im Gegensatz zu den Profi-Goalgettern, die vor der Kamera gerne und oft jeglichen Egoismus von sich weisen, sagt die Wahl-Österreicherin offen und ehrlich: „Wenn ich kein Tor geschossen habe, ist im Spiel was falsch gelaufen.“ Was der „geborenen Linksfüßerin“ in die Karten spielt: „Beim CfR Links in Heerdt haben wir im Training viele Übungen auch mit dem schwachen Fuß machen müssen.“ Seitdem spielt das Denken keine große Rolle mehr, wenn sie in aussichtsreicher Position zum Schuss kommt. „Ob links oder rechts - ich halte einfach drauf.“

Nun wäre es vermessen, Anika Vossen mit dem Weltklassestürmer von Bayern München zu vergleichen. Aber in Sachen Fokussierung auf das Wesentliche haben die beiden Knipser etwas gemein. Pragmatismus und Abgeklärtheit allein können es jedoch nicht sein, was Torjäger zu Torjägern macht. Woher hat die 26-Jährige den Instinkt, vor der Hütte fast immer das Richtige zu machen? Vossen überlegt. „Keine Ahnung!“, sagt sie nach kurzer Denkpause lachend, um dann doch eine simple wie einleuchtende Antwort zu geben, warum sie so treffsicher ist: „Toreschießen macht einfach Spaß. Schließlich machen Tore den Sinn des Spiels aus.“

Anika Vossen hatte es zunächst mit anderen Sportarten versucht. „Mein Vater hat Hockey gespielt. Das war aber nicht meine Welt. Meine Eltern waren davon überzeugt, dass Kampfsport eine gute Schule fürs Leben sei, er fördere Disziplin, Körperhaltung und -beherrschung.“ Je besser die Judoka wurde, desto größer wurde der Zeitaufwand. „Das wurde mir irgendwann zu viel.“ Heute profitiert die Stürmerin der SPG Oberland von Würfen und Willensschulung. „Judo hat viel gebracht. Ich glaube, deshalb habe ich auch weniger Angst vor Zweikämpfen und Schmerzen als andere Fußballerinnen.“ Vossen geht, wenn es sein muss, durch Abwehrwände. Jammern steht nicht auf der To-do-Liste der Düsseldorferin. Zurzeit - und nicht zum ersten Mal - zwingt sie eine Bänderverletzung zur Pause. „Das ist alles nicht so schlimm. In zwei Wochen ist das nächste Spiel. Bis dahin wird das schon wieder.“

Angefangen hat das mit dem „runden Leder“ vor gut zehn Jahren. „Meine Freundin Hannah hat mich mit zum CfR Links genommen, in der Hoffnung, der Fußball-Funke springt über.“ Das tat er. Und traf mitten ins Schwarze.

„Sie hat auch schon mit Bänderriss gespielt“, erinnert sich ihr Trainer, Markus Ferrari. „Pausieren gibt es bei ihr nicht. Anika ist extrem ehrgeizig und sehr mannschaftsdienlich. Nicht umsonst ist sie unsere ,Kapo‘, unsere Spielführerin. Sie ist immer für die Mannschaft da. Das macht sie in Perfektion.“ Seine Teamleaderin habe das, was eine gute Spielerin ausmacht: „Sie kann ein Spiel lesen. Schon bevor sie den Ball hat, weiß sie, was zu tun ist. Was Anika zudem auszeichnet, ist die Stabilität. Sie passt sich nicht - wie viele andere gute Fußballer - der Spielklasse nach unten hin an. Sie hält ihr Niveau konstant hoch.“ Und legt noch eine Schippe drauf. „Anika verbessert sich in Sachen Spritzigkeit, Tempo und Instinkt stetig, weil sie sich mit dem Status quo nicht zufrieden gibt.“ Luft nach oben habe sie etwa in Sachen Kopfballspiel.

Starke Torquote

Natürlich hat es sich in der „Frauen Mair Wattens Landesliga“ herumgesprochen, dass die Erfolgsaussichten steigen, wenn man die Alpenknipserin „aus dem Spiel nimmt“. Das gelingt in der vierten österreichischen Liga nicht immer auf sportliche Art und Weise. Meist ist es die robusteste Abwehrspielerin, die sich „der Vossen“ annimmt. Das hat die Lörickerin nicht davon abgehalten, Jahr für Jahr die Torschützenlisten anzuführen. 156 Tore in 134 Spielen stehen zu Buche, in dieser Saison waren es bislang in 15 Partien 38 Treffer, beim 9:0 gegen den FC Bruckhäusl allein sieben. Ein wesentlicher Grund, weshalb die SPG Oberland kurz vor dem Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse, die Tiroler Liga, steht. Bei dieser Quote kann ihr ligaübergreifend keine andere Spielerin in Österreich das Wasser reichen. Dabei wäre womöglich mehr drin gewesen, hätte die 1,67 Meter große Vollblutstürmerin früher mit dem Fußball angefangen. „Technisch war ich nie ein Wunderkind. Ich lege den Ball an meiner Gegenspielerin vorbei und setze dann meine Schnelligkeit und meinen Willen ein.“

Das sportliche Allroundtalent kam 2019 als Snowboardlehrerin in die Tiroler Bezirkshaupstadt Imst - und blieb der Liebe zu Manuel wegen. Auch beruflich hat die Düsseldorferin als Digital Art Director in Tirol eine Heimat gefunden. So sehr ihr manchmal auch Mutter Martina, Vater Piet sowie Schwester Luisa fehlen, so verbunden fühlt sich Anika Vossen mit der SPG Oberland und ihrem Team. „Die Mannschaft ist meine zweite Familie. Wir verbringen viel Zeit zusammen. Ich habe hier kaum Zeit für andere Freundschaften.“

Obwohl sich Anika Vossen im Fall der Fälle auch durch dicksten Morast kämpft, stecke auch eine Diva in ihr, so Markus Ferrari: „Anika ist ein absolut liebenswerter Mensch mit einem starken Charakter. Und eine ,Grazie‘ aus der Großstadt, die viel Wert auf ihr Äußeres legt“, sagt Trainer Ferrari schmunzelnd über die „Harry Kane aus Düsseldorf“.

Was Anika Vossen beim Blick in die rheinische Heimat Sorgen bereitet, ist der Zustand der Fortuna. „Cool“ findet sie, dass der Verein inzwischen in den Mädchen- und Frauenfußball eingestiegen ist, traurig, dass auch dieses Projekt unter dem Abstieg der Männer in die dritte Liga leiden könnte. Vielleicht beherzigen die Fortunen ja Vossens Devise, nach der nicht jammern, sondern machen auf der To-do-Liste stehen sollte.