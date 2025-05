Anic eröffnet Torfestival – Pichlmaier trifft zum Abschied

Bereits in der 3. Minute eröffnete Anic das Torfestival: Nach schnell ausgeführtem Einwurf von Greß auf Rduch, fand diese im Strafraum Anic, die eiskalt zum 1:0 vollstreckte. Kurz darauf zwang Klein mit einer scharfen Hereingabe die Neurieder Verteidigerin Friesacher zum Eigentor – 2:0 in der 7. Minute.

Mit einem 6:2-Heimsieg gegen den TSV Neuried verabschiedet sich unsere Nr. 22, Isabelle Pichlmaier. In einem dominanten Auftritt der Menzingerinnen sorgten frühe Tore und große Spielfreude für klare Verhältnisse.

Der SVU spielte sich in der gegnerischen Hälfte fest. In der 32. war es erneut Anic, die nach starker Vorarbeit von Pichlmaier zunächst an der Torhüterin scheiterte, aber den Abpraller entschlossen zum 3:0 verwandelte.

Der emotionale Höhepunkt: Nach Zuspiel von Klein schloss Pichlmaier selbst ab und erzielte unter großem Jubel das 4:0. Kurz vor der Pause krönte Kristensen die starke erste Halbzeit mit einem wuchtigen Kopfballtreffer zum 5:0 (45.).