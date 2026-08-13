Anhaltende Dürre: Genießen Fußballvereine Sonderrechte?

Meist schön grün und viel genutzt: Beim Thema Wasserversorgung ist das Wetzlarer Stadion ganz oben auf der Prioritätenliste der Stadt. Gewässert wird unter anderem mit Wasser aus dem Mühlgraben. (Archivbild) © Sebastian Reh

Wetzlar. Schon 2022 oder 2023 waren die Sommer in Deutschland heiß und übermäßig trocken. Hitzewellen und Dürrephasen prägten die Monate Juni, Juli und August. Diese Redaktion sprach seinerzeit unter anderem mit Sven Lehne und Wendelin Müller vom Sportamt Wetzlar. 2023 gab ein Rasenpflegeprofi seine Tipps in Bezug auf Fußballplätze preis. Drei Jahre später hat sich an den Ratschlägen im Wesentlichen nichts geändert, doch eines ist anders: Der Sommer 2026 ist extremer, noch trockener und noch heißer. Das bestätigte jetzt auch Sportamtsleiter Müller, der im Interview unter anderem darüber gesprochen hat, was die Clubs dürfen und ob es sogar zu Sperrungen seitens der Stadt kommen kann.