Angstgegner in die Knie gezwungen

Im ersten Heimspiel der Rückrunde schlagen wir unseren "Angstgegner" aus Niederroßla. Was bei den Gegnern aus Niederroßla alles nicht klappte, funktionierte bei uns umso besser. So konnte uns Nico Thümmel nach 6 Minuten, durch eine direkte Ecke, in Führung bringen. Auch war es Nico Thümmel, der mit einem tollen Solo das 2:0 durch Samuel Braha vorbereitete. Es waren keine 30. Minuten gespielt, da bestrafte Luka Kadierka, nach Vorlage Leon Guerra, einen Abwehrfehler der Gäste zum 3:0. Während wir vorne eiskalt waren, machte unsere Defensive einen klasse Job, ließ keine Großchance für die Gäste zu und schaffte den Niederroßlaer Top-Stürmer Neumann in Schach zu halten.