Angstgegner, direkter Konkurrent: »Da haben wir uns echt schwer getan« 13. Spieltag in der Frauen-Bayernliga: Bayernliga-Spitzenreiter Ruderting reist nach Würzburg zum Verfolger von Helmut Weigerstorfer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Die Würzburger Kickers hinterließen schon mehrmals einen ratlosen FC Ruderting um Eleni Brandl. – Foto: Peter Solek

Wenn man angesichts dessen, dass der FC Ruderting die vergangenen zwei Spielzeiten als Vizemeister abgeschlossen und somit deutlich mehr Siege als Unentschieden und Niederlagen eingefahren hat, überhaupt von einem Angstgegner in der Frauen-Bayernliga sprechen kann, dann sind es wohl die Würzburger Kickers. 2024/2025 gab es für die Spiller-Truppe gegen die Unterfranken "nur" ein Remis und eine Niederlage. Und auch das Hinspiel - obwohl es 3:1 gewonnen werden konnte - war wahrlich nicht das Gelbe vom Ei. Zeit also, am 13. Spieltag eine Trendwende herbeizuführen...

Es geht aber für den einzigen niederbayerischen Vertreter in der 4. Liga der Frauen nicht nur um die Revanche für vorangegangenen Enttäuschungen, sondern auch um eine kleine Vorentscheidung im Kampf um den Titel und somit den Regionalliga-Aufstieg. Denn die Kickers aus Würzburg rangieren derzeit mit neun Punkten Rückstand auf dem dritten Platz. Gewinnt Ruderting, fällt wohl ein Konkurrent weg. "Die letzten Male haben wir uns gegen Würzburg echt schwer getan", gibt FC-Trainer Florian Spiller zu. Und gerade auf dem heimischen großen Rasenfeld sind Blum, Gerst & Co. seiner Meinung nach besonders gefährlich. "Der große Platz kommt ihrem Systemfußball entgegen. Da können sie von hinten raus ihr Spiel aufziehen." Dank dieser Erkenntnis aus den vorangegangen Spielen weiß der 41-Jährige, wie er seine Mädls ein- und aufzustellen hat.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr Würzburger Kickers Würzburger Kickers FC Ruderting Ruderting 15:00 PUSH