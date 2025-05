Angstgegner bezwungen: SG Sexau/Buchholz siegt verdient in Elzach

Am Sonntag gelang der SG Sexau/Buchholz ein historischer Erfolg: Mit einem souveränen 3:1-Auswärtssieg bei der Reserve der SF Elzach/Yach konnte man erstmals überhaupt drei Punkte aus dem Elztal entführen – bislang war Elzach ein echter Angstgegner geblieben. Umso größer war die Erleichterung nach dem Schlusspfiff, zumal der Sieg hochverdient war.

Die SG startete gut in die Partie, zeigte sich in den ersten Minuten wach und präsent. Danach kam auch Elzach/Yach besser ins Spiel, das Geschehen gestaltete sich weitgehend ausgeglichen. In dieser Phase setzte sich jedoch die Effizienz der Gäste durch: In der 27. und 34. Minute war es Florian Ries, der mit zwei schön herausgespielten Treffern für die beruhigende Halbzeitführung sorgte. Besonders sehenswert: das erste Tor nach einem stark vorgetragenen Angriff über Claudio Vollmer und Daniel Gutjahr, der überlegt querlegte – Ries vollendete sicher. Auch das zweite Tor bereitete Claudio mustergültig vor.