Angstgegner beendet Bobinger Serie

Symptomatisch: Der TSV Bobingen (weiß) müht sich, doch die Kauferinger (schwarz) bleiben am Ball. – Foto: Elmar Knöchel

Nach der 1:3-Niederlage im Hinspiel unterlag der TSV Bobingen im Rückspiel gegen Kaufering wieder deutlich. Ein empfindlicher Rückschlag im Kampf um den Titel. Und auch für Lagerlechfeld gab es einen deutlichen Fingerzeig. Langerringen kassierte die dritte Pleite in Folge, die Partie des FC Königsbrunn in Wiggensbach fiel aus.

War die erste Halbzeit noch einigermaßen ausgeglichen, wobei die Gäste ein leichtes Übergewicht hatten, endete die Halbzeit mit einem Paukenschlag. Bobingens Torhüter Janne Fennel kam im Herauslaufen gegen einen Kauferinger Stürmer zu spät und sah glatt Rot. Für ihn musste Torwarttrainer Adrian Schlotterer zwischen die Pfosten. Der hatte als Co-Trainer an der Linie zuvor bereits die Gelbe Karte gesehen. Ausgewechselt wurde Torjäger Florian Kohler. Während sich die Bobinger nach der Pause und der Unterzahl noch sortierten, erzielte Bastian Dillinger die Gästeführung (50.). Bobingen versuchte, aktiver nach vorne zu spielen. Doch die Fehler im Spiel häuften sich. Eigene Ballverluste und Abspielfehler luden die Gäste immer wieder zu Kontern ein. In der 81. Minute schließlich war es Niklas Neuhaus, der Bobingen mit seinem fünften Saisontreffer endgültig auf die Verliererstraße schickte. Nachdem ein erneuter Bobinger Ballverlust zu einem blitzsauberen Konter der Kauferinger und dem dritten Gegentreffer durch Manuel Detmar geführt hatte, war Bobingens Trainer Dmitrij Peil endgültig bedient. Er beförderte mit einem Tritt seine Sitzbank quer über die Tartanbahn und schimpfte: „Das kann doch nicht sein, dass wir ein Spiel so verlieren und selber den Gegner ein ums andere Mal einladen.“ (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Bastian Dillinger (50.), 0:2 Niklas Neuhaus (81.), 0:3 Manuel Detmar (88.)

Rot: Janne Fennell (46./TSV Bobingen)

Nach abtastendem Beginn ergaben sich vor 200 Zuschauern ab Mitte der ersten Hälfte Tormöglichkeiten, von denen die Wörishofer ihre erste zur 1:0-Führung durch Ralf Schubnell nutzten (23.). Dieser brauchte den Kopfball eines TVE-Abwehrspielers, der ihm vor die Füße fiel, nur einzuschießen. Nachdem die Erkheimer ihre Chancen zunächst nicht genutzt hatten, traf Fabian Krogler aus dem Gewühl heraus schließlich zum 1:1-Ausgleich (37.). In einer kampfbetonten zweiten Halbzeit mit insgesamt acht Gelben Karten und einer Zehn-Minuten-Strafe für Maximilian Ackermann (Wörishofen/75.) hatte die Heimmannschaft mehr Spielanteile. Jedes Team erspielte sich dabei jeweils nur eine klare Tormöglichkeit. (kmi) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Jürgen Gabel (Augsburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Ralf Schubnell (23.), 1:1 Fabian Krogler (37.)

Die Gäste gingen früh in Führung: Robin Thiel erzielte in der 16. Minute das 0:1. Timo Heberle glich für Legau in der 59. Minute aus. Doch Niklas Zeiler brachte Thalhofen in der 83. Minute erneut in Führung und setzte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer zum 1:3 den Schlusspunkt.

Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Robin Thiel (16.), 1:1 Timo Heberle (59.), 1:2 Niklas Zeiler (83.), 1:3 Niklas Zeiler (90.+2)

Im Sportpark Germaringen trafen die SVO Germaringen und der SV Egg an der Günz in einem spannenden Bezirksliga-Spiel aufeinander. Simon Hagg brachte die Gastgeber in der 11. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch nur zwölf Minuten später glich Manuel Schedel für Egg aus. In der zweiten Halbzeit sah Daniel Rauh die rote Karte (57.) und schwächte sein Team erheblich. Patrick Wörz nutzte die Überzahl und erzielte in der 67. Minute das entscheidende 2:1 für Germaringen.

Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Simon Hagg (11.), 1:1 Manuel Schedel (23.), 2:1 Patrick Wörz (67.)

Rot: Daniel Rauh (57./SV Egg an der Günz)

Viel Mühe, wenig Ertrag. So könnte das Spiel des Tabellenletzten in Kaufbeuren beschrieben werden. Lagerlechfeld hatte Chancen, Kaufbeuren machte die Tore. Das 1:0 fiel durch ein direktes Freistoßtor in der 20. Minute durch Can Uygun. In der Folge versuchten die Schützlinge von Trainer Daniel Raffler auszugleichen. Aber wieder einmal konnten sie ihre Chancen nicht nutzen. Und das wurde, wie so oft im Fußball, bestraft. Aus einer eigenen Ecke entwickelte sich ein lehrbuchmäßiger Konter, den Kaufbeurens Robin Conrad zum 2:0 abschloss (28.). Doch die Kellerkinder hatten sich mit der Niederlage noch nicht abgefunden. So keimte Hoffnung auf, als Adrian Sommer Carvajal in der 55. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Doch nur zwei Minuten später stellte Robin Conrad mit einer Einzelleistung den alten Abstand wieder her. Aber die Gäste blieb dran. Und so führte ein Foulelfmeter in der 60. Spielminute zum erneuten Anschlusstreffer durch Oliver Wachter. Als sich Wachter dann in der 66. Minute eine Zehnminuten-Strafe wegen Foulspiels einhandelte, konnte Conrad nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum seinen dritten und gleichzeitig 14. Saisontreffer zum 4:2 erzielen (70.) In der 85. Minute sah dann Sommer Carvajal die Gelb-Rote Karte und wenig später besorgte Marius Heißerer mit einem Eigentor den Endstand. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Can Uygun (20.), 2:0 Robin Conrad (28.), 2:1 Adrian Sommer Carvajal (55.), 3:1 Robin Conrad (57.), 3:2 Oliver Wachter (60. Foulelfmeter), 4:2 Robin Conrad (70.), 5:2 Marius Heißerer (86. Eigentor)

Gelb-Rot: Adrian Sommer Carvajal (85./SpVgg Lagerlechfeld)

Das 1:1 durch Tom Nagel (graues Trikot) in der 14. Spielminute war der einzige Lichtblick im Langerringer Spiel. – Foto: Elmar Knöchel

Zumindest eine Halbzeit lang konnte die SpVgg Langerringen mit dem Tabellenführer mithalten. Die Meringer Führung bereits in der siebten Minute durch Daniel Kapfer konnte Tom Nagel in der 14. Minute durch einen Kopfball ausgleichen. Anschließend tat sich nicht viel. Langerringen versuchte, die Gäste vom Tor wegzuhalten und Mering fiel nicht wirklich etwas Kreatives ein. So ging es mit einem 1:1 in die Pause. Danach änderte sich das Spiel grundlegend. Mering schnürte Langerringen komplett in der eigenen Hälfte ein. Zunächst blieben zwar größere Chancen aus, aber der Druck nahm zu. Folgerichtig konnte Simon Gail in der 56. Minute das 2:1 für Mering erzielen. Ein Langerringer Aufbäumen war dagegen nicht zu sehen. Ganze dreimal schaffte es die Truppe von Trainer Sebastian Korner in der zweiten Halbzeit, überhaupt in den Strafraum der Gäste zu kommen. Gefahr konnten sie dabei aber nicht heraufbeschwören. Letztlich machte auch Mering kein gutes Spiel. Aber es reichte. Noch einmal traf Daniel Kapfer in der 61. und Manuel Ebeling in der 67. Minute. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Paul Schmidt (Dillingen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Daniel Kapfer (7.), 1:1 Tom Nagel (14.), 1:2 Simon Gail (56.), 1:3 Daniel Kapfer (61.), 1:4 Manuel Ebeling (67.)