Angstgegener RSV Ermingen zu Gast beim VfL Ulm/Neu Ulm

Der letzte Sieg des VfL Ulm/Neu Ulm gelang gegen den RSV Ermingen am 7. 4. 2019. Auch die Bilanz sieht alles andere als gut aus. In den letzten 13 Spielen gelangen dem VfL Ulm/Neu Ulm gerade mal zwei Siege. Dem gegenüber stehen ein Unentschieden und zehn Niederlagen. Kai Uwe Grün, Trainer der Ulmer, äußerte sich nach Anfrage so: Leider hat sich der RSV Ermingen zum Angstgegner des VfL Ulm Neu Ulm entwickelt. Wir hatten immer wieder spielerische Probleme mit dem RSV Ermingen, die Mannschaft liegt uns einfach nicht, aber irgendwann, so hofft Kai Uwe Grün, wird der Knoten schon platzen. Der RSV Ermingen, der diesjährige Aufsteiger aus der Kreisliga B Donau/Iller liegt mit gerade einmal sechs Punkten nach neun Spielen, momentan auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Ausbeute bisher, ein Sieg, drei Unentschieden und fünf Niederlagen. Die Elf von Trainer Harald Plail schafft es bisher nicht, die nötige Stabilität zu haben, sodaß man schon 23 Gegentore kassieren musste. Beim VfL Ulm/Neu Ulm macht sich Trainer Kai-Uwe Grün momentan auch große Sorgen um die Defensive. Schon 21 Gegentore kassierte VfL Ulm/Neu-Ulm. Mehr als zwei pro Spiel, definitiv zu viel meint er. Mehr als Platz acht ist für das Heimteam gerade nicht drin. Nach zehn Spielen verbucht VfL Ulm/Neu Ulm vier Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen. In den letzten 3 Spielen schaffte VfL Ulm/Neu-Ulm keinen Sieg. Aufgrund dieser Tatsachen rechnet sich RSV Ermingen insgeheim sicherlich etwas aus und hofft den ein oder anderen Punkt aus Böfingen mit nach Ermingen mitnehmen zu können. Gleichwohl dürfte der VfL Ulm/Neu Ulm leicht favorisiert ins Spiel gehen. Wir hoffen auf ein spannendes und faires Spiel. Das Spiel beginnt am Sonntag um 15:00 Uhr auf der Bezirkssportanlage in Böfingen. Die Reservemannschaften beider Mannschaften spielen bereits um 13:00 Uhr. Wie immer hofft der VfL Ulm/Neu Ulm auf viele Zuschauer zum Spiel.