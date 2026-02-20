Angst vor dem Abgrund: Forst und Peickwitz unter Druck

– Foto: Anna Richter

In der Landesklasse Süd spitzt sich die sportliche Dramatik am kommenden Samstag zu, wenn die Nachholpartien des 12. und 13. Spieltags angepfiffen werden. Es sind Momente purer Leidenschaft, in denen Schweiß und Tränen über die Zukunft in der Liga entscheiden können. Allerdings gibt es auch eine Spielabsage.

Im Rahmen des 13. Spieltags bittet der SV Lausitz Forst zum Tanz gegen den Spremberger SV 1862. Die Tabellensituation offenbart die gesamte Brisanz dieses Aufeinandertreffens: Die Gastgeber aus Forst rangieren derzeit mit 15 Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Mit nur vier Zählern mehr lauert der Spremberger SV auf Rang acht, der mit 19 Punkten und einer ausgeglichenen Tordifferenz von 23:23 in die Partie geht. Für Forst ist es ein Spiel auf Messers Schneide: Mit einer Tordifferenz von -7 müssen sie zwingend punkten, um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld nicht zu verlieren. Die Spremberger hingegen könnten mit einem Auswärtssieg ihren Vorsprung auf die untere Tabellenhälfte massiv ausbauen und sich im Mittelfeld zementieren. Hier wird um jeden Zentimeter Rasen gekämpft werden.

Zeitgleich kommt es in Peickwitz zu einem echten Überlebenskampf. Die Germania empfängt als Tabellenzwölfter den FC Bad Liebenwerda. Die Vorzeichen könnten kaum dramatischer sein, denn beide Mannschaften trennen Welten und doch nur wenige Plätze. Peickwitz steht mit 11 Punkten und einer Tordifferenz von -14 gefährlich nah am Abgrund. Doch der Gast aus Bad Liebenwerda ist in noch größerer Not: Mit lediglich 6 Punkten aus 13 Spielen und einer deprimierenden Tordifferenz von -26 ziert der FC den vorletzten Tabellenplatz. Für die Gäste ist es vielleicht die letzte Chance, mit einem Erfolgserlebnis den Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt am Glimmen zu halten. Peickwitz hingegen will den Heimvorteil nutzen, um sich mit einem Sieg entscheidend von den direkten Abstiegsrängen zu distanzieren.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________