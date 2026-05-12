Angst unten, Euphorie oben — ein Abend der Extreme

Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die dringend Punkte benötigen, und der Blick auf die Tabelle macht die Brisanz deutlich. Ahrensfelde steht mit 22 Punkten auf dem vorletzten Platz 16 — bei vier Spielen weniger als einige Konkurrenten wohlgemerkt, doch der Rückstand auf die rettenden Ränge ist bereits beträchtlich. Jeder Ausrutscher könnte den Abstieg besiegeln. Klosterfelde II rangiert auf Platz sechs mit 34 Punkten und hat noch 24 Spiele absolviert — der Blick auf die obere Tabellenhälfte bleibt realistisch, doch ein Sieg in Ahrensfelde wäre ein wichtiges Signal. Das Hinspiel verlief eindeutig: Klosterfelde dominierte mit 5:1, demütigte den Gastgeber im eigenen Stadion. Für Ahrensfelde ist dieses Ergebnis noch unvergessen — und die Revanche eine Frage der Ehre. Kann der SVG unter Flutlicht die Überraschung schaffen und lebensnotwendige Punkte einfahren? Die Ausgangslage ist schwierig, die Motivation indes riesig.

Morgen, 19:30 Uhr SC Victoria 1914 Templin SC Templin FC Strausberg Strausberg 19:30 PUSH



Das ist die Partie des Abends. Der FC Strausberg thront mit 60 Punkten und einer Bilanz von 19 Siegen, 3 Unentschieden und nur 2 Niederlagen einsam an der Spitze der Landesklasse Nord — 14 Punkte Vorsprung auf den Zweiten BW Gartz, die Torausbeute von 57:17 Toren spricht eine unmissverständliche Sprache. Für Templin hingegen ist die Lage angespannt: Der SC steht mit 32 Punkten auf Platz sieben, hat bei ausgeglichener Tordifferenz aber noch 24 Spiele absolviert — der Vorsprung auf die Abstiegsregion beträgt nur wenige Zähler. Gleichzeitig ist ein ausgeglichenes Torverhältnis von 41:41 ein Zeugnis dafür, dass Templin Tore schießen kann. Im Hinspiel war Strausberg mit einem 3:0-Sieg gnadenlos effizient. Nun, auf eigenem Platz, will Templin beweisen, dass dieser Tabellenführer zu schlagen ist. Eine Sensation liegt in der Luft — und angesichts der Heimstärke, die Abstiegsdruck verleiht, könnte das Flutlicht in Templin zum Zeugen eines historischen Abends werden. Strausberg reist jedoch als klarer Favorit an: Mit dieser Punkteausbeute und dieser Tordifferenz von plus 40 strotzt die Mannschaft vor Selbstvertrauen.