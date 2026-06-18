Angriffspressing & aktive Spielgestaltung: VfB mit hohen Zielen

Mit einem Trainingstag ist der FSV VfB Straubing am vergangenen Samstag offiziell in die Vorbereitung auf die Bezirksliga-Saison 2026/2027 gestartet. Erstmals leitete dabei Neutrainer Michael Kettl, der von der SpVgg Pondorf an den Peterswöhrd wechselte, die Trainingseinheiten der Straubinger Bezirksliga-Truppe.
Gemeinsam mit Co-Trainer Maximilian Hupfloher konnte Kettl nahezu den kompletten Kader inklusive aller Neuzugänge begrüßen. Lediglich einige urlaubsbedingt fehlende Spieler mussten noch passen. Die ersten Eindrücke fielen beim neuen Trainerteam durchwegs positiv aus. "Man merkt die große Vorfreude auf die neue Saison beim Trainerstab, allen Spielern und Verantwortlichen“, erklärte Michael Kettl nach den ersten Einheiten. In den kommenden Wochen stehen jeweils vier Trainingseinheiten sowie mindestens ein Testspiel pro Woche auf dem Programm. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der körperlichen Vorbereitung, die unter anderem von Fitnesstrainerin Lea Knežević begleitet wird.
Kettl verfolgt für die neue Spielzeit eine klare sportliche Ausrichtung: "Zum Saisonstart wollen wir auf einem neuen Fitnesslevel sein, mutiges Angriffspressing spielen und eine aktive Spielgestaltung auf den Platz bringen.“ Der ehemalige VfB-Spieler freut sich zudem auf seine neue Aufgabe an alter Wirkungsstätte: "Ich freue mich, nun als Trainer beim FSV VfB Straubing loszulegen und gemeinsam mit meinem Co-Trainer sowie der Mannschaft unsere Ziele in der neuen Saison zu erreichen.“ Auch die Testspielphase verspricht interessante Standortbestimmungen. Besonders die Begegnungen gegen den FC Tegernheim sowie die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf gelten als Highlights der Vorbereitung.
Beim FSV VfB Straubing hofft man nun auf eine möglichst verletzungsfreie Vorbereitungsphase. Das Auftaktprogramm in der Bezirksliga West mit Gegnern wie dem FC Ergolding, ATSV Kelheim, TSV Langquaid, TV Schierling und TV Aiglsbach wird die Straubinger von Beginn an fordern.
Die bisher vereinbarten Testspiele:
20.06.2026: FSV VfB Straubing – TSV Abensberg
25.06.2026: FSV VfB Straubing – FC Tegernheim
28.06.2026: FSV VfB Straubing – TV Hemau
01.07.2026: SpVgg GW Deggendorf – FSV VfB Straubing
04.07.2026: FSV Prüfening – FSV VfB Straubing
10.07.2026: DJK SB Straubing – FSV VfB Straubing
11.07.2026: FSV VfB Straubing – SV Hutthurm