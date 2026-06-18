Angriffspressing & aktive Spielgestaltung: VfB mit hohen Zielen Der runderneute und zum Teil hochkarätig verstärkte Kader zählt zum Favoritenkreis der Bezirksliga West von PM · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Sitzend von links nach rechts: Lukas Groß (SpVgg Pondorf), Matthias Gruber (RSV Parkstetten), Co-Trainer Maximilian Hupfloher, Trainer Michael Kettl (SpVgg Pondorf), Imran Krasniqi (FC Kosova Regensburg), Michael Suri (SV Türk Gücü Straubing) Stehend von links nach rechts: Sportlicher Leiter des FSV VfB Straubing - Thomas Gabler, Nico Tavcar (SpVgg Plattling), Lorik Ajeti (SV Türk Gücü Straubing), Leon Gruber (SV Salching), Kaan Gülcü (SV Schalding-Heining), Max Plendl (SpVgg GW Deggendorf), Mannschaftsbetreuer Fabian Weber, Vorstand FSV VfB Straubing - Jürgen Brunner – Foto: Günter Dillig

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Mit einem Trainingstag ist der FSV VfB Straubing am vergangenen Samstag offiziell in die Vorbereitung auf die Bezirksliga-Saison 2026/2027 gestartet. Erstmals leitete dabei Neutrainer Michael Kettl, der von der SpVgg Pondorf an den Peterswöhrd wechselte, die Trainingseinheiten der Straubinger Bezirksliga-Truppe.

Gemeinsam mit Co-Trainer Maximilian Hupfloher konnte Kettl nahezu den kompletten Kader inklusive aller Neuzugänge begrüßen. Lediglich einige urlaubsbedingt fehlende Spieler mussten noch passen. Die ersten Eindrücke fielen beim neuen Trainerteam durchwegs positiv aus. "Man merkt die große Vorfreude auf die neue Saison beim Trainerstab, allen Spielern und Verantwortlichen“, erklärte Michael Kettl nach den ersten Einheiten. In den kommenden Wochen stehen jeweils vier Trainingseinheiten sowie mindestens ein Testspiel pro Woche auf dem Programm. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der körperlichen Vorbereitung, die unter anderem von Fitnesstrainerin Lea Knežević begleitet wird.





Kettl verfolgt für die neue Spielzeit eine klare sportliche Ausrichtung: "Zum Saisonstart wollen wir auf einem neuen Fitnesslevel sein, mutiges Angriffspressing spielen und eine aktive Spielgestaltung auf den Platz bringen.“ Der ehemalige VfB-Spieler freut sich zudem auf seine neue Aufgabe an alter Wirkungsstätte: "Ich freue mich, nun als Trainer beim FSV VfB Straubing loszulegen und gemeinsam mit meinem Co-Trainer sowie der Mannschaft unsere Ziele in der neuen Saison zu erreichen.“ Auch die Testspielphase verspricht interessante Standortbestimmungen. Besonders die Begegnungen gegen den FC Tegernheim sowie die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf gelten als Highlights der Vorbereitung.



