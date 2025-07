Angriff auf Tabellenspitze: VfB Bottrop will oben mitmischen

Gut ein Jahr ist es her, als der VfB Bottrop unter Ex-Coach Dusan Trebaljevac die Rückkehr in die Landesliga, Gruppe 2 bejubelte. Nach einer ordentlichen, aber nicht vollends überzeugenden vergangenen Saison will der VfB in der kommenden Spielzeit unter Neu-Coach Marco Hoffmann ganz oben mitmischen. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein ordnet der neue Übungsleiter den bisherigen Verlauf der Vorbereitung ein und freut sich insbesondere auf den Saisonauftakt gegen Stadtrivale Rhenania Bottrop.