Angriff auf Kreisliga-Schiedsrichter: Verein reagiert sofort Harzliga 1 +++ Die Partie zwischen dem SV Empor Dedeleben und dem TSV Germania Groß Quenstedt wird abgebrochen von Kevin Gehring · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Mit einem Gewaltvorfall endete am Sonnabend die Begegnung zwischen dem SV Empor Dedeleben und dem TSV Germania Groß Quenstedt in der Harzliga 1 in Sachsen-Anhalt. Nach einem Angriff auf den Schiedsrichter wurde die Partie in der Schlussphase abgebrochen.

Nach einem Platzverweis habe ein Spieler der Heimmannschaft den Unparteiischen körperlich attackiert - beim Stand von 2:0 in der 78. Minute. Der Verein reagierte noch am selben Tag bestürzt und tat seinen Ärger und sein Unverständnis ob dieser Situation in den sozialen Medien kund. „Der Vorstand sowie der gesamte Verein distanzieren sich in aller Deutlichkeit von den Vorfällen am 14.03.26 beim Spiel gegen den TSV Germania Groß Quenstedt. Wir sind zutiefst beschämt über das gezeigte Verhalten, das in deutlichem Widerspruch zu unseren sportlichen Werten und unserer Vereinssatzung steht“, schrieb der SV Empor.

Man bitte „den Schiedsrichter, den gegnerischen Verein sowie alle Zuschauer aufrichtig um Entschuldigung“, hieß es weiter: „Gewalt hat auf und neben dem Spielfeld keinen Platz. Wir treten für Fairplay, Respekt und ein sportliches Miteinander ein, ohne Ausnahme.“ Spieler wird aus dem Verein ausgeschlossen Zugleich hat der Verein noch am selben Tag Konsequenzen gezogen - um „die Ernsthaftigkeit unserer Haltung zu unterstreichen“, wie die Dedeleber schrieben: „Der betroffene Spieler wurde mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit aus dem Verein ausgeschlossen.“